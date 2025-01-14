Стрельба в доме на Западном острове Монреаля

Ранним утром в понедельник в доме в Доллар-дез-Ормо на Западном острове Монреаля прозвучало несколько выстрелов.

Полиция Монреаля (SPVM) получила звонок 911 в полночь об инциденте на улице Луи Риэля рядом с улицей Ибервиль.

«Когда полиция прибыла на место происшествия, она не обнаружила ни жертв, ни подозреваемых», – сказала Каролин Шеврефилс, представитель полиции Монреаля.

По ее словам, в доме было обнаружено более одного попадания снаряда, а на полу – несколько гильз.

«Согласно первой информации, более одного выстрела мог произвести подозреваемый, который скрылся пешком до прибытия полиции», – сказала Шеврефилс.

Был установлен периметр безопасности, чтобы следователи могли установить причину стрельбы.

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