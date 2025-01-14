Вспышка кори: Министерство здравоохранения Квебека призывает к осторожности

Одиннадцатый случай заболевания корью был зарегистрирован в Квебеке. Министерство здравоохранения призывает людей быть предельно осторожными и следовать рекомендациям общественного здравоохранения.

По данным министерства, в Лаврентии, Лавале, Монреале и Монтереги было выявлено несколько мест заражения. Последний случай заболевания, несмотря на то, что он заразен, находился в залах CF Carrefour Laval и его магазина Renaud-Bray 7 января, говорится в пресс-релизе министерства.

Вспышка была объявлена в декабре.

Тысячи людей могли заразиться, поскольку корь очень заразна для тех, кто не защищен от этого вирусного заболевания. Заразиться ею можно, просто находясь в одном помещении с заразным человеком, даже в течение короткого времени.

Определены и другие места заражения корью, с которыми можно ознакомиться на сайте Квебека.

Лучший способ ограничить передачу кори – изолировать больного и следить за симптомами, которые включают лихорадку, заложенность носа с насморком, кашель, слезящиеся красные глаза, чувствительность к свету и общее недомогание. Затем появляются высыпания на лице и теле.

Также рекомендуется носить маску и не пользоваться общественным транспортом. Те, кто прошел вакцинацию против респираторной инфекции, вряд ли заразятся. Министерство здравоохранения утверждает, что вакцинация – лучший способ профилактики кори.

Корь может вызвать осложнения у младенцев, беременных и людей с ослабленной иммунной системой.

Лицам, подверженным риску осложнений, и родителям, побывавшим в местах возможного заражения, рекомендуется как можно скорее обратиться в службу Info-Santé 811, чтобы как можно скорее оценить необходимость профилактического лечения, например, инъекции антител.

При получении медицинской консультации настоятельно рекомендуется предварительно связаться с медицинским учреждением.

В Квебеке дети получают вакцину против кори в 12 и 18 месяцев. Вакцинация проводится бесплатно для всех, кто родился после 1970 года и никогда не был привит от кори или никогда не болел этим заболеванием. Записаться на вакцинацию можно через Clic Santé или по телефону 1 877 644-4545.

Люди, родившиеся до 1970 года, считаются защищенными от кори.

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