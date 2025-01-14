Декабрь 2024 — рост продаж недвижимости продолжается

По данным профессиональной ассоциации брокеров по недвижимости Квебека (APCIQ), продажи жилых домов в Монреальском регионе продолжали расти в декабре: на 54,1% больше объектов перешли из рук в руки по сравнению с тем же месяцем годом ранее.

Продажи недвижимости в столичном регионе составили 3193 объекта за месяц, что больше, чем 2072 в декабре 2023 года, и является третьим месяцем подряд, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года более чем на 40 %.

Средняя цена на все типы жилья также выросла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что привело к росту цены на многоквартирные дома на 13,5% до 794 500 долларов. Средняя цена дома на одну семью выросла на 8,4% до 580 000 долларов, а средняя цена кондоминиума выросла на 7,2% до 419 550 долларов.

В прошлом месяце в Монреальском регионе было выставлено на продажу 2724 новых объекта недвижимости, что на 10,9% больше, чем в предыдущем году. В то же время количество предложений на продажу в декабре сократилось на 0,8% по сравнению с предыдущим годом и составило 14 706 единиц, что свидетельствует о сокращении времени на продажу.

Согласно отчету Национального банка, основанному на последних данных, продажи жилья с учетом сезонных колебаний выросли на 2,8% с ноября по декабрь, что стало восьмым ежемесячным приростом подряд. В то же время совокупные продажи в 2024 году выросли на 20,5% по сравнению с 2023 годом, что является самым высоким уровнем активности с 2021 года.

Я являюсь лицензированным риелтором по продаже жилой и доходной недвижимости в Монреале, провинции Квебек в Канаде с 2006 года.

Работаю в одной из самых больших риелторских компаний Vendirect inc., владею русским, английским и французским языками.

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