Экс-премьер Канады призвал провести встречу глав стран, которым угрожает Трамп

Бывший премьер-министр Канады Жан Кретьен предложил организовать встречу лидеров стран, на которые оказал давление избранный президент США Дональд Трамп.

Он считает, что Канаде следует срочно собрать глав государств Дании, Панамы, Мексики, а также пригласить Урсулу фон дер Ляйен, председателя Еврокомиссии, чтобы выработать стратегию противодействия этим угрозам. Кретьен отметил, что агрессивные действия Трампа могут представлять опасность и для Европы.

“Трамп угрожает не только нам, он также атакует множество других стран и ЕС,” – подчеркнул экс-премьер. Кретьен сравнил поведение Трампа с действием “крупного агрессивного хулигана”, которому требуется дать отпор.

91-летний политик призвал 78-летнего Трампа задуматься о своих действиях, обращаясь к нему “как старик к старику”.

Стоит напомнить, что Трамп выдвинул идею о том, чтобы Канада стала 51-м штатом США и предложил канадцам создать “великолепную нацию” в сотрудничестве с американцами, что, по его словам, приведет к снижению налогов и пошлин. Однако премьер-министр Канады Джастин Трюдо, который объявил о своем намерении уйти в отставку, яростно отверг это предложение.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы всегда оставаться в курсе событий.