Гуляем по Монреалю: интересные места города

Интересные места нашего города – советуем посетить!

Замок Дюфрен — это прежде всего дом, принадлежавший братьям Мариусу и Оскару Дюфрен. Изначально он был создан как две независимые жилые единицы. Эти братья были состоятельными франко-канадскими бизнесменами, которые внесли значительный вклад в развитие Монреаля. В 1976 году замок был признан памятником истории. Архитектором, создавшим проект замка, стал Жюль Ренард из Парижа. Строительные работы велись с 1915 по 1918 годы. Внутреннее убранство здания оформлено в готическом стиле и включает оригинальные фрески. Искусные потолочные росписи были выполнены Гвидо Нинчери. С 1979 по 1997 год в замке размещался Монреальский музей декоративного искусства. Теперь это исторический музей, который предлагает посетителям ознакомиться с антикварной мебелью, имевшейся в доме братьев Дюфрен.

Казино в Монреале открыло свои двери в 1993 году. Оно расположено на острове Нотр-Дам и является самым крупным казино в Канаде, а также входит в число десяти крупнейших казино мира. Игровое заведение функционирует круглосуточно, без выходных, и посещать его могут только те, кто достиг возраста 18 лет. С 2006 года курение внутри казино запрещено, а пить алкоголь в игровой зоне также не разрешается. Монреальское казино состоит из трех зданий, два из которых были возведены для выставки “Экспо 67”, а третье — это само казино. Главным считается пятиэтажный корпус, в котором размещено 120 игровых столов и 3200 автоматов. Это здание выделяется среди казино благодаря большому количеству окон и низким потолкам, что делает его необычным для такого рода учреждений.

Клуб Stereo считается одним из лучших заведений для любителей клубной музыки в Канаде. Его часто сопоставляют с известным нью-йоркским клубом Studio 54, и такие сравнения — это похвала, о которой мечтают многие другие клубы. Профессионалы и ценители со всех уголков мира признают Stereo в Монреале как один из выдающихся клубов на планете. Это место стало любимым среди вечерних посетителей ночных клубов по всему миру. Внутренние стены Stereo находятся на расстоянии нескольких футов от внешних, что является инновацией, направленной на улучшение акустики и качества звука. Танцевальная площадка фактически расположена на амортизирующих подушках, чтобы уменьшить нагрузку на ноги, уставшие от танцев. Stereo представляет собой настоящую живую легенду среди клубов электронной танцевальной музыки, привлекая диджеев со всех концов света, которые стремятся выступить перед взыскательной аудиторией любителей качественного клубного звучания.

Гольф-клуб Meadowbrook был основан в 1930 году, когда в окрестностях Монреаля возник первый клуб игроков в гольф. Сегодня члены клуба могут наслаждаться стандартным полем на 18 лунок. Первое поле, специально подготовленное для проведения профессиональных турниров, было возведено в Коте-Сен-Люк вскоре после завершения Второй мировой войны. Ранее гольфисты пользовались несколькими небольшими площадками. На территории клуба расположены магазин профессионального оборудования и ресторан, где проводятся корпоративные события и банкетные мероприятия.

Гольф-клуб “Дорваль” находится в предместье Монреаля и на сегодняшний день является одним из старейших и самых крупных клубов в Канаде. Он был основан в 1981 году в юго-западной части города. Первоначально это была небольшая группа любителей гольфа, которые мечтали создать площадку для проведения больших турниров. В девяностых годах началась модернизация клубного поля: оно было расширено, и появились специальные зоны для детей и профессиональных игроков. В настоящее время поле “Дорваль” представляет собой классическую площадку с 18 лунками. С 1997 года при клубе функционирует школа гольфа для юных игроков. Кроме того, на территории клуба есть снек-бар, где посетители могут перекусить во время игры.

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