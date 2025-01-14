Канада предоставит поддержку США в борьбе с лесными пожарами в Калифорнии

По просьбе американских властей, Канада направит свою помощь для тушения пожаров, охвативших штат Калифорния. Канадский министр по чрезвычайным ситуациям Харджит С. Саджан сообщил об этом через социальные сети.

“Наши друзья из США запросили нашу помощь в борьбе с лесными пожарами в Калифорнии, и мы готовы откликнуться,” – отметил он.

Министр уточнил, что федеральное правительство уже приняло решение отправить 60 пожарных для помощи в тушении огня.

Саджан также добавил, что канадские провинции могут направить до 190 дополнительных пожарных, а также авиацию и другие необходимые ресурсы.

Напомним, что крупные пожары начались в Лос-Анджелесе в январе. В результате этого стихийного бедствия погибли 24 человека, а около 10 тысяч домов было разрушено.

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом выразил мнение, что данные пожары могут стать самыми крупными за всю историю США.

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