Канада предоставит поддержку США в борьбе с лесными пожарами в Калифорнии

“Наши друзья из США запросили нашу помощь в борьбе с лесными пожарами в Калифорнии, и мы готовы откликнуться,” – отметил он.
Министр уточнил, что федеральное правительство уже приняло решение отправить 60 пожарных для помощи в тушении огня.
Саджан также добавил, что канадские провинции могут направить до 190 дополнительных пожарных, а также авиацию и другие необходимые ресурсы.
Напомним, что крупные пожары начались в Лос-Анджелесе в январе. В результате этого стихийного бедствия погибли 24 человека, а около 10 тысяч домов было разрушено.
Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом выразил мнение, что данные пожары могут стать самыми крупными за всю историю США.
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