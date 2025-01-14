Чтиво сегодняшнего дня: интересные книги 2024 года

Книжные новинки ушедшего года. Читайте и наслаждайтесь!

Уоллес Стегнер «Угол покоя»

В 1972 году Уоллес Стегнер получил Пулитцеровскую премию за роман «Угол покоя». Эта книга — признанный шедевр Стегнера, вершина его творчества. Уже только поэтому пропустить книгу считаю для себя невозможным. Но если вспомнить роман Стегнера «Останется при мне», так и вовсе говорить не о чем. Читать, читать, читать всем, кто уважает качественную литературу. О чём роман? Прикованный к инвалидному креслу пожилой историк Лайман Уорд решает разобрать архивы и написать историю своих легендарных бабушки и дедушки. Дед был инженером, бабушка — художницей и писательницей. Оба были пионерами освоения Запада США. Но, исследуя их жизни, герою удаётся глубже разобраться и в своей. В результате перед читателем разворачивается захватывающий портрет нескольких поколений одной семьи. В значительной степени роман «Угол покоя» основан на реальных событиях, уникальность которых в том, что в центре истории — женщина-пионер на западе, большинство же книг об этих событиях рассказывают истории мужчин.

Жоэль Диккер «Дикий зверь»

Швейцарский писатель Жоэль Диккер — автор знаменитой «Правды о деле Гарри Квеберта». На мой взгляд, это один из лучших современных детективщиков. Да, не ко всем книгам автора читатель одинаково благосклонен, но вот новинка, «Дикий зверь», оценен хорошо. Этот триллер захватывает с первой страницы и не отпускает до финала. Как и всегда, кратко описать сюжет романа Диккера невозможно, в нём несколько линий, флэшбеки, множество загадок. Поэтому как смогу, кратенько. В центре истории, действие которой происходит в Женеве, две семейные пары: одна счастливая, другая — не очень. Благополучие Браунов вызывает зависть соседей, Грега и Карин. Грег шпионит в бинокль за Софи, которой он одержим. И шпионит не он один… Параллельно этому двое преступников готовятся ограбить крупный ювелирный магазин… В общем, лихо закрученный сюжет не заставит скучать.

Фред Варгас «На каменной плите»

Фред Варгас — псевдоним французского историка, археолога и писательницы Фредерики Одуэн-Рузо. Фред Варгас пишет в основном детективы. Она признанный мастер детективного жанра. Её называют «королевой французского детектива». Действие её романов происходит в Париже, читатель наблюдает за расследованиями главного инспектора Адамсберга и его команды. Довольно часто в своих книгах Варгас пишет о Средневековье, поскольку является знатоком в этой области. «На каменной плите» — двенадцатый роман цикла Commissaire Adamsberg, что не помешает мне начать знакомство с творчеством автора именно с него. О чём книга? Аннотация гласит: «По ночным улицам маленького бретонского городка бродит хромое привидение, тревожа людей стуком деревянной ноги по мостовой. Стоит призраку появиться, как вскоре кого‑нибудь из жителей находят убитым. Жертвы перед смертью бормочут какие‑то невнятные слова, в результате чего под подозрением оказывается не кто‑нибудь, а потомок Шатобриана, к тому же похожий как две капли воды на портрет своего великого предка. Вывести следствие из тупика способен только комиссар Адамберг. Это его двенадцатое по счету расследование стало самым продаваемым детективным романом года».

Роберт Голд «11 лжецов»

У новинки Голда очень хороший рейтинг на Goodreads. Это я пишу тем, кто критически отнёсся к предыдущему роману автора, «12 тайн». Мне-то он как раз понравился. А продолжение по оценкам ещё лучше! История начинается с того, что поздним вечером Бен Харпер возвращается домой, в лондонский пригород Хадли. Он видит, как горит заброшенный клуб, а в проёме двери маячит фигура. Однако, спасенный из огня скрывается быстрее, чем Харпер успевает его рассмотреть. В процессе расследования полиция выясняет, что клуб подожгли намеренно. А в фундаменте сгоревшего здания обнаруживают труп убитой 20 лет назад женщины. С помощью давнего друга, бывшего издателя местной газеты Сэма Харди, Харпер начинает собственное расследование и снова натыкается на тайны и загадки, которые упорно хранят местные жители.

Ромен Гари «Воздушные змеи»

Ромен Гари — французский писатель, награждённый Гонкуровской премией дважды: за роман «Корни неба» (1956) и за книгу «Вся жизнь впереди» (1975). Corpus сейчас активно переиздаёт Гари. Первой книгой автора, которую прочитала я, был роман «Дальше ваш билет недействителен». Второй будет роман «Воздушные змеи». Отзывы о нём меня покорили. Великолепная книга мастера! «Воздушные змеи» — роман о любви. О любви к Родине, о любви к девушке. О Второй мировой войне, об оккупации, о французском Сопротивлении. О взрослении и становлении героя. Простой нормандский парнишка, сирота Людо, влюблен в свою ровесницу Лилу. Она из высшей польской аристократии, а потому высокомерна и неприступна. Всё меняется, когда наступает война…

Интересная получилась подборка. Два француза, швейцарец, британец и американец. Из них два современных классика и две легенды детектива. И только один — без званий и крупных наград, но я уверена, что и у него всё впереди. В общем, выбирайте любую их этих книг, ориентируясь на свой вкус, и получайте удовольствие!

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