Канада намерена развивать торговые связи в Иракском Курдистане

На пресс-конференции в Эрбиле посол отметил: «Во время моих визитов в Курдистан я всегда замечал изменения».
Он выразил уверенность в том, что Иракский Курдистан может стать важным торговым хабом для канадских бизнесменов и добавил, что Канада поддерживает все усилия правительства региона по развитию рынка труда и расширению инвестиционных возможностей.
Президент ECCI Кайлан Хаджи Саид, в свою очередь, отметил: «Инвестиционный и деловой климат в Курдистане, особенно в Эрбиле, значительно развит, что привлекает страны, такие как Канада, к расширению их коммерческого присутствия в этом регионе».
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