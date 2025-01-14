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Новости Канада намерена развивать торговые связи в Иракском Курдистане

Канада намерена развивать торговые связи в Иракском Курдистане

Степан Артемьевский Янв 14, 2025 Новости, Новости Канады Комментарии к записи Канада намерена развивать торговые связи в Иракском Курдистане отключены 1 Просмотров

12 января посол Канады в Ираке Кристофер Бём провел встречу с представителями Торгово-промышленной палаты столичного региона Иракского Курдистана в Эрбиле с целью укрепления торговых сетей и изучения новых возможностей для инвестиций, сообщает Shafaq News.

 

На пресс-конференции в Эрбиле посол отметил: «Во время моих визитов в Курдистан я всегда замечал изменения».

Он выразил уверенность в том, что Иракский Курдистан может стать важным торговым хабом для канадских бизнесменов и добавил, что Канада поддерживает все усилия правительства региона по развитию рынка труда и расширению инвестиционных возможностей.

Президент ECCI Кайлан Хаджи Саид, в свою очередь, отметил: «Инвестиционный и деловой климат в Курдистане, особенно в Эрбиле, значительно развит, что привлекает страны, такие как Канада, к расширению их коммерческого присутствия в этом регионе».

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