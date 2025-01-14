Подведены итоги конкурса фотографий дикой природы Канады

Канадская федерация дикой природы (CWR) подвела итоги своего ежегодного конкурса фотографий под названием Reflections of Nature Photo Contest, объявив лауреатов и финалистов в шести категориях.
В этом году на конкурс поступило более 13 200 работ, и менее 30 из них были выбраны для финального этапа.
Лучшими снимками победителей, призеров и финалистов можно насладиться в галерее Vokrugsveta.ru.
Особенно нас впечатлил кадр, сделанный Бриттани Кроссман, на котором запечатлен рыжий лис с его детенышем, играющим под солнечными лучами.
Это фото, вошедшее в финал в категории «Животные», было снято в Нью-Брансуике.
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