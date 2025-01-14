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Подведены итоги конкурса фотографий дикой природы Канады

Степан Артемьевский Янв 14, 2025 Новости, Новости Канады Комментарии к записи Подведены итоги конкурса фотографий дикой природы Канады отключены 1 Просмотров

Канадская федерация дикой природы (CWR) подвела итоги своего ежегодного конкурса фотографий

Канадская федерация дикой природы (CWR) подвела итоги своего ежегодного конкурса фотографий под названием Reflections of Nature Photo Contest, объявив лауреатов и финалистов в шести категориях.

В этом году на конкурс поступило более 13 200 работ, и менее 30 из них были выбраны для финального этапа.

Лучшими снимками победителей, призеров и финалистов можно насладиться в галерее Vokrugsveta.ru.

Особенно нас впечатлил кадр, сделанный Бриттани Кроссман, на котором запечатлен рыжий лис с его детенышем, играющим под солнечными лучами.

Это фото, вошедшее в финал в категории «Животные», было снято в Нью-Брансуике.

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