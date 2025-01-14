Учащиеся Бишопа утверждают, что преподаватель использует унизительные выражения в адрес студентов

Студенты Университета Бишопа в Шербруке (Квебек) говорят, что они шокированы и потрясены бездействием университета в отношении преподавателя, который, по их словам, в течение многих лет использовал унизительные выражения на своих занятиях.

Несколько студентов обратились в редакцию CTV News, чтобы выразить свою обеспокоенность и потребовать, чтобы профессор социологии доктор Шерил Госселин изменила свои взгляды.

«У нее просто есть свои предубеждения, когда дело доходит до преподавания. Например, был момент, когда она говорила о том, как черные женщины «реагируют», и о том, что ей на самом деле не нравятся черные женщины», – говорит студент-социолог Малик Кессуаньи, который рассказал, что посещал три занятия с Госселин. «Она смотрела прямо на чернокожую женщину, которая в тот момент была в ее классе. Так что, честно говоря, это было неприятно».

Он утверждает, что она также выделила его, когда говорила о стереотипах.

«Стереотип о чернокожих мужчинах с большими пенисами и все такое, и она пристально смотрела на меня и одного из моих друзей, поскольку мы были единственными чернокожими людьми там», – сказал Кессуаньи.

Студентка факультета социологии Мари-Мэй Ламот говорит, что она не только помнит эти инциденты, но и утверждает, что была свидетелем того, как Госселин якобы использовала дискриминационные слова при обсуждении сообщества LGBTQIA2S+ в ноябре прошлого года.

«Она сказала «F»», – сказала она. «Когда она это сказала, она сказала это много раз. Она сказала это не менее шести или семи раз, и в классе раздался громкий вздох».

Студентка факультета политологии Аалия Уилберн говорит, что во время этого занятия она пыталась попросить Госселин подумать о последствиях использования столь резких выражений.

«Она, по сути, отмахнулась от меня. Сказала, что я не права, и вообще заставила меня почувствовать себя дурой за то, что я что-то сказала», – говорит она.

Кессуаньи говорит, что тоже помнит этот случай.

«Она оправдывалась тем, что это не то слово, которое она использует ежедневно», – сказал он. «На мой взгляд, независимо от того, используете ли вы его ежедневно или нет, вы все равно его использовали. Следовательно, это все еще проблема, и вы не хотите привлекать себя к ответственности».

Не удовлетворившись оправданиями Госселин, Уилберн рассказала, что обратилась в университетский отдел по вопросам равенства, разнообразия и инклюзивности (EDI).

«Было такое ощущение, что они пытаются найти причины и оправдания тому, почему Шерил говорит то, что говорит, в то время как на самом деле нет никакого контекста, который вам нужен для этого», – сказала она. «Нет никаких оправданий, которые вы должны иметь. Типа, вы сказали то, что сказали; привлекайте своих учителей к ответственности».

Ламот добавляет, что за время обучения в классе Госселин также якобы неправильно относилась к небинарным авторам, называла арабских мужчин сексистами и утверждала, что женщины, которые носят хиджаб, «позорят» кавказских женщин.

По ее словам, Госселин свободно использовала слова на букву «Н» и «F» при обсуждении чтения или лекций о чернокожих и ЛГБТК+ сообществах.

«Она использовала их в такой уничижительной манере. Она использовала его так, будто оно не имело никакого значения», – говорит Ламот. «Особенно в классе, где есть студенты-педики… это слово действительно имеет силу».

Ламот говорит, что в конечном итоге она решила отказаться от занятий.

«У меня есть дела поважнее», – сказала она совершенно искренне.

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