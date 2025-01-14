Канадская компания Costco обвиняется в завышении цен для онлайн-покупателей в коллективном иске

Юридическая фирма из Квебека подала коллективный иск против Costco Canada, обвиняя ее в несправедливом ценообразовании.

Адвокаты Perrier утверждают, что розничный торговец взимал больше за товары онлайн, чем в магазине, – практика, известная как “двойная продажа билетов”, которая запрещена Законом о конкуренции.

В нем также утверждается, что Costco предоставила ложную или вводящую в заблуждение информацию о дополнительных расходах, таких как стоимость доставки. В нем утверждается, что ритейлер не проинформировал покупателей о наличии некоторых товаров в магазине, создав впечатление, что они продаются только онлайн и по более высокой цене.

Ибрагим Эль-Бехара, ведущий это дело, в 17-страничном иске, поданном 23 декабря, приводит более десятка примеров расхождений в ценах при покупках, которые он совершил в 2024 году.

Например, он купил в Интернете блендер за 84,99 доллара, который в магазине продавался на 5 долларов дешевле. Он также заказал утюжок за 59,99 долларов, который на складе продавался за 49,99 долларов.

Люди в Канаде, которые с 23 декабря 2022 года совершали покупки в Costco через приложение или веб-сайт и заплатили за тот же товар сумму, превышающую указанную в магазине, могут присоединиться к иску.

На своем веб-сайте Costco сообщает: “Это правда, что один и тот же товар, предлагаемый на Costco.ca и на складе, может продаваться по разным ценам”.

“Пожалуйста, обратите внимание, что Costco.ca не соответствует ценам, указанным на складе Costco, и наоборот”, – добавляет компания.

В иске утверждается, что это равносильно признанию в двойной покупке билетов.

На веб-сайте Costco также сообщается, что если товар доступен онлайн и на складе, на странице товара появится следующее сообщение: Costco.ca “Этот товар может быть доступен на вашем местном складе Costco для немедленной покупки в магазине cash and carry”.

Эль Бехара оспаривает это утверждение в своем иске.

Costco утверждает, что разница в ценах обусловлена расходами на доставку на дом или в офис. В иске говорится, что, хотя на веб-сайте было указано, что доставка и обработка бесплатны, более высокие онлайн-цены по-прежнему вводили в заблуждение.

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