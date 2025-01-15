С добрым утром, Монреаль!

С добрым утром, монреальцы! Желаем вам продуктивного дня и готовим для вас подборку самых интересных и актуальных новостей дня!

Команда Canadian Media Group желает прекрасного и солнечного настроения на весь день, сил, чувства бодрости и оптимизма! Пусть всё у нас сегодня получится, пусть удача с утра и до вечера будет с нами!

Вообще, зима – сезон и холода, и волшебства, снежных заносов и приятных сюрпризов. Сезон разный, в котором каждый может и должен найти что-то приятное. Ну, вот, снег, например! С этим и зимовать будем. Ну, а мы приготовили для вас подборку свежих новостей.

Кроме этого, мы предлагаем засесть за интересное чтиво, возможно – посмотреть хороше кино, и конечно – узнать ряд интересной и полезной информации. Итак, что же за день настает? Чем он интересен и знаменит?

Русская православная церковь чествует память преподобного Серафима Саровского дважды в год. 1 августа празднуется обретение его мощей в 1903 году. А 15 января православные христиане отмечают преставление преподобного. В дни памяти святого Серафима Саровского в храмах и монастырях по всей России совершается праздничная служба, а мужчины, которые носят имя святого, отмечают свои именины.

Этот мирный договор, также известный как Ям-Запольский мир 1582 года, был заключен между Русским царством и Речью Посполитой 15 января 1582 года в деревне Киверова Гора, близ Запольского Яма, в местечке недалеко от Пскова.

15 января 1943 года строительство Пентагона, в котором разместилось Министерство обороны США, было закончено. Удивительно, но самое крупное здание 20 века было возведено всего за 16 месяцев из песка и железобетона, став одним из самых инновационных и уникальных сооружений войны. Простота постройки в условиях войны имела принципиальное значение. В общей сложности, эта стройка обошлась Америке более чем в 83 млн. долларов.

Прародителем Википедии принято считать Нупедию (Nupedia) – проект энциклопедии на английском языке, реализующий принципы свободы информации. Статьи Нупедии писали ученые и люди из академической среды, а основателями были Ларри Сэнгер (Larry Sanger) и Джимми Уэйлс (Jimmy Wales). Чтобы ускорить пополнение энциклопедии, 15 января 2001 года Уэйлс и Сэнгер открыли сайт «Википедия». С тех пор принимать участие в редактировании энциклопедии мог любой пользователь Всемирной сети.

Вот такие происходили события в этот день в разные года и столетия. Интересные и непонятные, благие и не очень, то тем не менее, это часть нашей истории, удалять и затаптывать которую никто нам права не давал.

Все успели встретить красавицу-зиму! Она уже пришла и принесла нам уже слегка заснеженные улицы! Так что, одевайтесь потеплее, будьте осторожны на дорогах и запаситесь вкусным чаем и сладким медом – отогреваться и в неге проводить холодные вечера!

С добрым утром, Монреаль! С добрым январским утром! И хорошего всем дня! До завтра!

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