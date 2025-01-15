“Все ошеломлены”: Оттава внезапно приостанавливает программу скидок на электромобили

Федеральное правительство внезапно приостановило свою программу скидок на электромобили.

Программа стимулирования автомобилей с нулевым уровнем выбросов (iZEV) должна была завершиться 31 марта, но Министерство транспорта Канады заявило, что “всплеск интереса” привел к тому, что доступные средства закончились быстрее, чем ожидалось.

Дэниел Бретон, президент и исполнительный директор Electric Mobility Canada, говорит, что это заявление стало для него шоком.

“Я получаю телефонные звонки от дилеров и производителей, все ошеломлены тем, насколько неожиданным это было”, – сказал Брентон.

С 2019 года программа предлагает водителям скидку в размере до 5000 долларов на приобретение новых электромобилей малой грузоподъемности.

По данным Министерства транспорта Канады, заявки на участие в программе, которые были поданы и одобрены до объявления, смогут воспользоваться скидкой.

Министерство транспорта Канады называет программу “огромным успехом”, добавляя, что в рамках нее были предоставлены скидки для более чем 546 000 электромобилей.

Субсидии для средне- и большегрузных автомобилей будут предоставляться по-прежнему. Пока неясно, когда программа возобновится.

Между тем, квебекская программа субсидирования Roulez vert будет приостановлена в следующем месяце.

Когда она возобновится в апреле, субсидии на полностью электрические транспортные средства упадут с 7000 долларов (2024 год) до 4000 долларов (2025 год), затем снизятся до 2000 долларов (2026 год), а затем вообще не будут выплачиваться в 2027 году, когда программа подойдет к концу.

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