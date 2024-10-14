Насилие в канадских школах достигло рекордного уровня

По словам представителя профсоюза, поводом для пресс-конференции послужил инцидент, в ходе которого ученик схватил сотрудника школы за волосы.
Сотруднику пришлось вызывать скорую помощь.
По данным профсоюза, в период с 2023 по 2024 год в 43 из 72 центров школьного образования произошло рекордное число инцидентов с применением насилия – 13 464.
При этом за последние шесть лет было зарегистрировано 39 863 подобных инцидента.
По словам президента профсоюза Эрика Проновоста, «это только верхушка айсберга», и многие работники не подают жалоб на насилие.
Эти работники – вспомогательный персонал школ, включая секретарей, техников по специальному образованию, супервайзеров, сотрудников по работе с инвалидами, воспитателей и уборщиц.
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