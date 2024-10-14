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Новости В Мире Председатель совета директоров Toyota: “Переход на электромобили лишит многих людей работ”
Toyota Corolla

Председатель совета директоров Toyota: “Переход на электромобили лишит многих людей работ”

Степан Артемьевский Окт 14, 2024 В Мире, Новости Комментарии к записи Председатель совета директоров Toyota: “Переход на электромобили лишит многих людей работ” отключены 1 Просмотров

Если в будущем мы полностью перейдем на электромобили, мы потеряем работу», – заявил Акио Тойода, председатель совета директоров Toyota Motor Corp. 

 

Глава Toyota отметил, что в японской автомобильной промышленности занято около 5,5 миллионов человек, часть из которых работает на работах, связанных с двигателями внутреннего сгорания.

Помимо тех, кто работает в сфере проектирования и производства двигателей внутреннего сгорания, многие также заняты в секторе поставок материалов и запчастей.

Эти люди, включая наших поставщиков, потеряют работу, если электромобили станут единственным вариантом», – сказал он.

Оглядываясь назад, можно сказать, что Toyota – одна из немногих крупных автомобильных компаний, которая последовательно выступает за гибридные, водородные и электрические автомобили.

Ранее в этом году глава Toyota заявил, что электромобили никогда не будут составлять более 30 процентов мирового автомобильного рынка.

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