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Новости Канада выделила 11 миллионов долларов на гуманитарную помощь Ливану
Фото: https://trafaret-decor.ru/

Канада выделила 11 миллионов долларов на гуманитарную помощь Ливану

Степан Артемьевский Окт 14, 2024 Новости, Новости Канады Комментарии к записи Канада выделила 11 миллионов долларов на гуманитарную помощь Ливану отключены 1 Просмотров

Канада выделила 11 миллионов долларов из своего бюджета на гуманитарную помощь Ливану, который подвергается нападению со стороны Израиля, сообщила министр иностранных дел Мелани Джоли на своей странице в социальной сети X  9 октября.

 

Министр иностранных дел Джоли заявила, что Канада обеспокоена последствиями военного конфликта между Ливаном и Израилем для гражданского населения и выделила новый пакет помощи.

Ранее Канада предоставила Ливану гуманитарную помощь в размере 7,4 миллиона долларов на продукты питания, воду и медикаменты.

Израильские войска открыли огонь по трем позициям миротворцев ООН на юге Ливана, 10 октября сообщает Irish Examiner со ссылкой на источник в Организации Объединенных Наций.

Источник сообщил, что одним из объектов, подвергшихся обстрелу, была главная база ВСООНЛ в Накуре.

Источник в ООН подтвердил, что среди миротворцев ООН есть раненые.

 

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