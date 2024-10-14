Канада выделила 11 миллионов долларов на гуманитарную помощь Ливану

Министр иностранных дел Джоли заявила, что Канада обеспокоена последствиями военного конфликта между Ливаном и Израилем для гражданского населения и выделила новый пакет помощи.
Ранее Канада предоставила Ливану гуманитарную помощь в размере 7,4 миллиона долларов на продукты питания, воду и медикаменты.
Израильские войска открыли огонь по трем позициям миротворцев ООН на юге Ливана, 10 октября сообщает Irish Examiner со ссылкой на источник в Организации Объединенных Наций.
Источник сообщил, что одним из объектов, подвергшихся обстрелу, была главная база ВСООНЛ в Накуре.
Источник в ООН подтвердил, что среди миротворцев ООН есть раненые.
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