Канада выделила 11 миллионов долларов на гуманитарную помощь Ливану

Канада выделила 11 миллионов долларов из своего бюджета на гуманитарную помощь Ливану, который подвергается нападению со стороны Израиля, сообщила министр иностранных дел Мелани Джоли на своей странице в социальной сети X 9 октября.

Министр иностранных дел Джоли заявила, что Канада обеспокоена последствиями военного конфликта между Ливаном и Израилем для гражданского населения и выделила новый пакет помощи.

Ранее Канада предоставила Ливану гуманитарную помощь в размере 7,4 миллиона долларов на продукты питания, воду и медикаменты.

Израильские войска открыли огонь по трем позициям миротворцев ООН на юге Ливана, 10 октября сообщает Irish Examiner со ссылкой на источник в Организации Объединенных Наций.

Источник сообщил, что одним из объектов, подвергшихся обстрелу, была главная база ВСООНЛ в Накуре.

Источник в ООН подтвердил, что среди миротворцев ООН есть раненые.

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