Украина получила дополнительный кредит от Канады в размере 290,5 млн долларов

Срок кредита составляет 10 лет, а процентная ставка – 1,5 процента годовых.

Украина получила от Канады дополнительный кредит в размере 400 миллионов канадских долларов (290,5 миллиона долларов США).

Об этом сообщается на сайте Министерства финансов Украины.

Министр финансов Украины Сергей Марченко подписал четвертое дополнительное соглашение с правительством Канады о дополнительном кредите в размере 400 миллионов канадских долларов. Срок кредита – 10 лет, процентная ставка – 1,5 процента годовых.

Льготный период составляет четыре с половиной года с момента получения средств.

Канада является одним из лидеров по поддержке Украины, и с февраля 2022 года прямая бюджетная помощь Канады Украине превысит 5 миллиардов долларов, – сказал Марченко.

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