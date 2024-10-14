Канадский фондовый рынок обогнал Великобританию по общей рыночной капитализации

Великобритания обогнала канадский рынок и поднялась на седьмое место в мире по общей рыночной капитализации компаний, торгующихся в Канаде.

С начала года общая рыночная капитализация компаний, акции которых торгуются в Канаде, выросла на 11 процентов и достигла 3,22 триллиона долларов.

Фондовый рынок Великобритании, некогда бывший ведущим в мире, отстает от США, Китая, Японии, Гонконга и Индии. Отстав от Франции в прошлом году, Великобритания вернула себе позицию крупнейшего фондового рынка Европы в начале этого года из-за сложной политической ситуации в соседних странах.

За последнее десятилетие канадские компании приумножили капитал на сумму около 1 триллиона долларов, в то время как британские компании потеряли почти столько же.

Решение Великобритании покинуть Европейский союз стоит за этими сложными событиями, анализирует Брайан Мэдден, директор First Avenue Investment Counsel. Кроме того, сектор высоких технологий составляет всего 1 процент от FTSE 100, главного британского фондового индекса, по сравнению с 8,4 процентами в Канаде. В американском фондовом индексе Standard & Poor’s 500 доля высокотехнологичных компаний составляет около 30 процентов.

Bloomberg отмечает, что в Канаде не было ни одного IPO с 2022 г. Однако за тот же период Фондовая биржа Торонто привлекла 51 компанию с конкурирующих бирж.

Тем временем Лондон остается на втором месте после Нью-Йорка в рейтинге крупнейших финансовых центров мира. Торонто занимает 23-е место. Кроме того, 11 процентов мировых активов управляются в Великобритании.

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