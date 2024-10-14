С добрым утром, Монреаль!

С добрым утром, монреальцы! Желаем вам продуктивного дня и готовим для вас подборку самых интересных и актуальных новостей дня!

С добрым утром, монреальцы! Желаем вам продуктивного дня и готовим для вас подборку самых интересных и актуальных новостей дня!

Команда Canadian Media Group желает прекрасного и солнечного настроения на весь день, сил, чувства бодрости и оптимизма! Пусть всё у нас сегодня получится, пусть удача с утра и до вечера будет с нами!

Нас ожидает прохладный осенний понедельник. Утром 13°C, Днём 17°C, Вечером 12°C. А мы приготовили для вас подборку свежих новостей.

Кроме этого, мы предлагаем засесть за интересное чтиво, возможно – посмотреть хороше кино, и конечно – узнать ряд интересной и полезной информации. Итак, что же за день настает? Чем он интересен и знаменит?

Великий праздник Русской Православной Церкви — Покров Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии празднуется ежегодно 14 октября. Это главный осенний праздник, история которого восходит к 910 году, к периоду, когда Византийская империя вела войну с сарацинами. В этот день в Константинополе (к которому уже вплотную подошли мусульмане), во Влахернской церкви, где хранилась риза Богоматери, во время богослужения юродивый Андрей и его ученик Епифаний увидели парящую в воздухе Богородицу, которая распростерла над молящимися свое широкое белое покрывало — покров.

В селах с Покрова начинались свадьбы, а незамужние девицы молились о том, чтобы скорее обручиться с возлюбленным. «Покрой землю снежком, а меня женишком», — обращались они к Богородице. К этому времени заканчивалась пора хороводов и уличных игр, начинались посиделки: девушки по вечерам собирались в одной избе и занимались рукоделием, сопровождая работу пением. По разным приметам судили о погоде. Если ветер дул с востока — ждали холодную зиму. Если на Покров еще не выпадал снег, значит он еще долго не выпадет. Впрочем, такое случалось редко. Недаром русские люди говорили: «На Покров до обеда осень, после обеда — зима».

Ежегодно 14 октября по всему миру отмечается День стандартов, или Всемирный день стандартизации (World Standards Day), — международная дата, призванная обратить внимание людей на важность действий, связанных с созданием единых стандартов, и отметить вклад десятков тысяч специалистов, посвящающих свою жизнь и профессиональное мастерство ответственной и необходимой работе.

День благодарения (англ. Thanksgiving Day, фр. Jour de l’Action de grâce) — это праздник благодарности за все лучшее из пережитого в истекающем году — национальный праздник в Канаде и США. Сущность и смысл его являются общими для всех североамериканцев, хотя даты празднования заметно разнесены по времени: в Канаде это второй понедельник октября, а в США — четвертый четверг ноября.

Сегодня – День памяти преподобного Романа Сладкопевца. Преподобный Роман Сладкопевец родился в сирийском городе Емесе в конце 5 века. С юных лет он вел благочестивую и целомудренную жизнь. Преподобный Роман составил более тысячи кондаков на праздники Господские и Богородичные, многими из которых Святая Церковь доныне прославляет Бога.

14 октября 1843 года в Потсдаме состоялась премьера спектакля «Сон в летнюю ночь» по пьесе Шекспира. Ничего необычного в этом, может быть, и не было – Шекспира и ранее весьма охотно ставили. Единственное отличие от других премьер – музыку к спектаклю написал 34-х летний композитор Якоб Людвиг Феликс Мендельсон-Бартольди, которого современники называли просто Феликсом Мендельсоном. Именно в этот день в спектакле впервые прозвучал «Свадебный марш», который знаком, пожалуй, всем женихам и невестам.

14 октября 1926 года в лондонском издательстве Methuen&C° вышла книжка Алана Милна «Винни-Пух».

14 октября отмечает свой День рождения один из известнейших и престижных российских ВУЗов – Московский Государственный Институт Международных Отношений (университет) Министерства Иностранных Дел Российской Федерации.

Вот такие происходили события в этот день в разные года и столетия. Интересные и непонятные, благие и не очень, то тем не менее, это часть нашей истории, удалять и затаптывать которую никто нам права не давал.

Наслаждаемся серединой осени! Еще нас ждут теплые деньки, но уже начинается прекрасный листопад, появились кленовые ковры под ногами и буйное разноцветье деревьев! Не болейте, и вдыхайте аромат царицы – осени!

С добрым утром, Монреаль! С добрым октябрьским утром! И хорошего всем дня! До завтра!

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