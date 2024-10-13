Триумфальная победа и пять чемпионских поясов монреальца Артура Бетербиева в эпическом бою с Дмитрием Биволом!

Артур Бетербиев одержал блестящую победу в бою за звание абсолютного чемпиона мира против Дмитрия Бивола, который состоялся 12 октября в Эр-Рияде. Бой продлился все 12 раундов, и по итогам судейских записок Бетербиев завоевал победу: один судья объявил ничью (114:114), но двое других отдали предпочтение Бетербиеву со счетом 115:113 и 116:112.

Бетербиев собрал все пять титулов (WBA Super, IBO, WBC, IBF и WBO) в полутяжелом весе, доказав свое превосходство на ринге. Этот бой подтвердил его статус непобежденного бойца, теперь в его активе 21 победа в 21 бою.

Для Дмитрия Бивола это стало первым поражением в его карьере, однако он сохраняет внушительное достижение — 23 победы в 24 боях. Напомним, что оба боксера имеют российское гражданство, но выступают под разными флагами: Бивол представляет Кыргызстан, а Бетербиев — Канаду.