Чтиво выходного дня: Черная роза Тифлиса: Нино Чавчавадзе

Супругу Александра Грибоедова называли образцом добродетели — Нино Александровна Чавчавадзе с детства не терпела несправедливости, помогала нуждающимся и всем сердцем болела за добрые дела, а о ее красоте ходили легенды.

Однако жизнь грузинской аристократки сложилась совсем не так, как пророчили ее современники — трагическая смерть любимого супруга, потеря ребенка и вечный траур по погибшим близким. Рассказываем о судьбе женщины, чье имя стало синонимом вечной преданности и любви. Ее отец, Александр Гарсеванович Чавчавадзе, был знаменитым грузинским поэтом и общественно-политическим деятелем, а мать, Соломея Ивановна Орбелиани, происходила из знатного княжеского рода. С самого детства окружающие восхищались красотой и талантом юной Нино — девушка активно тянулась к знаниям, занималась музыкой и рисованием, любила подолгу гулять в окрестностях усадьбы и слушать истории приезжих странников о мире за пределами ее родной Грузии. Родители девушки воспитывали ее в любви и ласке — отец всячески поощрял ее стремления к учебе, часто брал с собой на званые вечера и дипломатические встречи, рассказывал увлекательные истории из своего прошлого, а мать занималась поиском лучших педагогов и сама старалась привить Нино те знания, которыми обладала.

В 1822 году в Цинандали прибыл русский поэт, дипломат и композитор Александр Сергеевич Грибоедов. В то время он проходил службу в Тифлисе и нередко заходил в гости к семье Чавчавадзе — задолго до этого Грибоедов познакомился с Александром Гарсевановичем, и тот был рад видеть старого друга в своем доме. Именно в тот год состоялась первая встреча Нино и ее будущего супруга. Мать девушки настояла, чтобы именно Грибоедов обучал юную княжну музыке — и уже тогда композитор отмечал невероятный талант и усердие своей ученицы. Однако вскоре Александру Сергеевичу пришлось покинуть Тифлис — впереди его ждало несколько лет, проведенных в Москве, Петербурге, Киеве, Крыму и на Кавказе. За это время Грибоедов выучил несколько языков, включая арабский, турецкий, грузинский и персидский, завершил работу над несколькими собственными произведениями, в числе которых «Хищник на Чегеме», а также побывал под арестом за подозрения в связи с декабристами.

Уже в 1826 году Грибоедов вернулся в Грузию и сразу же отправился в дом к Чавчавадзе. На этот раз его встретила уже повзрослевшая Нино, и будущие супруги сразу сблизились. На протяжении двух лет роман молодых людей развивался — Александр Сергеевич, вдохновленный невероятной красотой юной княжны, сравнивал ее с героиней картины «Мадонна с четками» Бартоломе Мурильо и всячески старался добиться ее расположения. Одновременно с этим за Нино ухаживал другой поклонник — генерал-лейтенант Сергей Николаевич Ермолов. Как вспоминал один из современников Грибоедова, Александр Сергеевич намеренно публично рассказывал о своих чувствах к Нино, чтобы дать сопернику понять, что не отступит.

16 июня 1828 года Грибоедов наконец-то решился раскрыться Нино и рассказал ей о своих чувствах. К счастью, девушка ответила взаимностью. Через несколько дней Александр Сергеевич попросил у отца возлюбленной разрешения жениться, и тот дал свое благословение. Пара обвенчалась по православным традициям в одном из главных храмов Тбилиси Сионе. Окружающие отмечали невероятную любовь и взаимопонимание, которые царили между молодоженами — Нино и Александр были по-настоящему влюблены друг в друга и не могли расстаться дольше, чем на день. К слову, для того времени брак, основанный на взаимной любви и добровольном выборе, был довольно редким явлением.

Но счастью влюбленных не суждено было длиться вечно — совсем скоро Александру Сергеевичу вновь понадобилось покинуть Тифлис. На этот раз Грибоедову предстояла долгая и непростая поездка в Тегеран, куда Нино, которая на тот момент уже была беременна, последовала вместе с ним. Правда, когда супруги прибыли в иранский город Тебриз, Александр Сергеевич настоял на том, чтобы его возлюбленная осталась там, а после вернулась на родину — продолжать путешествие вместе было слишком опасным приключением. Огорченная женщина провела пару месяцев в чужом городе, после чего ей удалось вернуться домой. Письма от ее супруга стали приходить все реже, а ситуация в Иране становилась все более напряженной. Последним посланием, которое Нино получила от Грибоедова, содержало в себе печальное, но трогательное признание в любви. Уже сейчас, зная, какая судьба ждала дипломата в Иране, поклонники его творчества находят в том письме грустные отголоски сожаления и осознания своего трагического будущего:

«Бесценный друг мой, жаль мне тебя, грустно без тебя как нельзя больше. Теперь я истинно чувствую, что значит любить… Прощай, бесценный друг мой еще раз. Прощай, Ниночка, Ангельчик мой». А в 1829 году случилась страшная трагедия — на иностранное посольство в Тебризе, где находился Александр Сергеевич и другие дипломаты, напала группа вооруженных религиозных активистов, в результате чего все присутствующие, кроме секретаря, были убиты. Эта страшная новость, через несколько дней после событий достигшая дома Чавчавадзе, некоторое время скрывалась от беременной Нино — родственники княжны боялись, что сильные переживания вызовут проблемы со здоровьем. Тем не менее, через пару дней она все-таки узнала о произошедшем и впала в жуткую истерику. В результате перенесенного стресса у Нино раньше положенного срока начались роды — ребенок появился на свет недоношенным и через сутки умер.

В 1829 году тело Александра Сергеевича было доставлено в Тифлис — вдова Грибоедова распорядилась, чтобы ее покойный супруг был похоронен недалеко от церкви святого Давида. На надгробии Нино выгравировала надпись, которая гласила: «Ум и дела твои бессмертны в памяти русской, но для чего пережила тебя любовь моя?» После похорон любимого супруга и потери ребенка Нино посвятила всю свою жизнь воспоминаниям о близких. Молодая женщина тяжело переживала утрату и продолжала носить траур до последнего своего вздоха. Даже через несколько лет княжна не готова была вернуться к радостям будней, отвергая многочисленные предложения влюбленных поклонников, в том числе, несколько раз отказывая поэту Григорию Орбелиани, который отчаянно надеялся, что Нино обратит на него внимание.

Ее верность и преданность супругу восхищала жителей Грузии — вскоре Нино стали называть Черной розой Тифлиса, а об их с Грибоедовым сказочной истории любви начали слагать легенды. А в 1879 году, уже после смерти княжны, поэт Яков Полонский посвятил Нино стихотворение, которое полно отразило чувства, существовавшие между влюбленными. Княжна Чавчавадзе умерла 28 июня 1857 года в результате эпидемии холеры, которая развилась в стране — по свидетельствам современников, практически вся Грузия прибыла в родную деревню вдовы Грибоедова, что оплакать ее и проводить в последний путь. Примечательно, что даже перед смертью Нино ни на секунду не забывала о своем возлюбленном, а ее последними словами были: «Меня… рядом с ним».