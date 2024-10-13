Названы два лучших продукта, способствующих защите сердечно-сосудистой системы

Недавнее исследование выявило, что бобовые и фасоль могут снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний и инсульта, а также улучшить общую питательную ценность рациона.

Работа, проведенная учеными из США и Канады и опубликованная в журнале Nutrition Journal, акцентирует внимание на значимости бобовых в питании.

Результаты показали, что люди, потреблявшие больше бобовых, имели заметно лучшее качество питания.

У участников было достаточное количество необходимых нутриентов, таких как клетчатка, магний, калий, железо, фолат и холин, которые часто отсутствуют в рационе.

Особенно важно, что регулярное употребление фасоли и других бобовых связано с существенно меньшими рисками развития различных заболеваний.

Например, вероятность сердечно-сосудистых заболеваний у этих людей снижена на 24%, инсульта на 20%, ишемической болезни сердца на 31%, диабета на 23%, а рака на 6%.

Эти данные подчеркивают ценность бобовых для здорового питания.

Также стоит отметить пользу яиц. Кардиолог Бокерия сообщила, что одно яйцо в день может укрепить сердечно-сосудистую систему, снижая уровень триглицеридов.

Согласно ее исследованиям, те, кто включил яйца в свой рацион, на 30% реже умирали от геморрагического инсульта.

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