Премьер-министр Квебека обвиняет студентов в том, что им платят за “ремонт своего подвала”

Правительство Квебека подвергается критике за программу, в рамках которой студентам платили за обучение навыкам строительства, поскольку менее половины выпускников имеют сертификаты для работы в отрасли.

После того, как недавно стало известно, что программа не достигла своей цели, лидер партии Квебека Пол Сен-Пьер Пламондон во вторник обвинил правительство в создании “комплексного, полностью оплачиваемого пакета”, с помощью которого студенты могут “пойти и отремонтировать (свой) коттедж или (свой) подвал”.”

Прошлой осенью премьер-министр Квебека Франсуа Лего объявил о новой ускоренной программе стоимостью 300 миллионов долларов, направленной на подготовку от 4000 до 5000 новых строительных рабочих, в попытке решить проблему продолжающейся нехватки рабочей силы. Студентам платят 750 долларов в неделю за участие в программах ускоренного обучения продолжительностью от четырех до шести месяцев.

Но программа не предусматривает обязательного трудоустройства в отрасли после окончания учебы, и почти год спустя строительная комиссия Квебека сообщает, что только 1251 выпускник программы работает в строительстве, включая 1017 новичков в этой отрасли.

По данным министерства труда Жана Буле, на сегодняшний день 3329 студентов зарегистрировались для участия в ускоренной программе, и 2551 выпускник получил диплом. Это означает, что менее половины выпускников получили сертификаты строительной комиссии для работы на местах.

Во вторник в законодательном собрании Квебека Лего выступил в защиту программы, заявив, что “подавляющее большинство” студентов в конечном итоге будут работать в сфере строительства. Но он признал, что есть “несколько человек, которые воспользовались возможностью пройти курсы, не имея намерения работать в этой отрасли”.

Представитель Boulet подтвердил, что поступающие студенты теперь должны представить сопроводительное письмо, подтверждающее их заинтересованность в этой области.

Сен-Пьер Пламондон во вторник назвал программу “фиаско” со стороны “расточительного” правительства, которому “не хватает строгости и подготовки”.

Лидер либералов Марк Тангуэй заявил, что это была “плохо разработанная программа, которая привела к растрате миллионов (долларов) впустую”.

Однако в офисе Boulet заявили, что у выпускников есть время до декабря 2025 года, чтобы получить сертификаты от комиссии, а это означает, что текущие цифры не являются окончательными. И рабочие не обязаны проходить сертификацию для всех видов строительных работ.

“Работнику, проводящему ремонт жилых помещений, не нужно получать разрешение на работу, чтобы выполнять свою работу”, – говорится в заявлении комиссии.

Программа ускоренного обучения, которая стартовала в январе, была направлена на увеличение числа строительных рабочих пяти категорий: плотников, операторов тяжелой техники, экскаваторов, жестянщиков и инженеров-холодильщиков. Первая группа закончила обучение в апреле.

Во вторник Лего заявил, что еще “слишком рано оценивать результаты” программы строительства. “Мы смогли реализовать программы быстро, без излишней бюрократии”, – сказал он. “Давайте будем осторожны, прежде чем называть какие-либо цифры”.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы всегда оставаться в курсе событий.