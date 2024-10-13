“Игра без границ” и другие развлекательные шоу на eTVnet!

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Подписывайтесь на eTVnet, чтобы смотреть лучшие развлекательные шоу, а также самые последние новинки кино и ТВ, бесчисленное множество фильмов и передач из архива, фильмы и сериалы онлайн-кинотеатра START и Иви, а также более 200 каналов, в прямом эфире и в записи. При безлимитной подписке на год вы получаете приставку для просмотра на экране телевизора в подарок!

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Ярче звезд

Музыкальное шоу перевоплощений “Ярче звезд” соберет самых талантливых вокалистов, искусных пародистов и прирожденных артистов на одной сцене. Все они будут перевоплощаться в своих любимых исполнителей, а тот, кто сделает это убедительнее остальных, получит внушительный денежный приз и, конечно, всероссийскую славу и признание звезд эстрады.

Игра без границ

В шоу примут участие спортсмены из Китая, Индии, Бразилии, США, Беларуси, Ирана, Казахстана, Узбекистана и, конечно, России. Атлеты разделятся на пары мужчина – женщина и будут проходить сложнейшие испытания на силу, ловкость и смекалку. В каждом выпуске соревноваться будут четыре пары. А сильнейший дуэт, который пройдет весь проект без поражений, получит главный приз – 10 миллионов рублей.



Вызов

“Вызов” – это спортивно-интеллектуальная игра, в которой звезды шоу-бизнеса и молодые звезд из мира науки борются за главный приз в 10 миллионов рублей. Участники проекта будут проходить непростые испытания на силу, ловкость, смекалку и интеллект, а также будут учиться понимать друг друга, ведь до конца можно дойти только сообща, оставив личные амбиции и статусы позади.

Первые на деревне

Участники телешоу – известные блогеры и инфлюэнсеры. Они привыкли к гламурной жизни, о самых привлекательных сторонах которой сообщают своим подписчикам. Но им предстоит на время забыть про глянец и роскошь и постараться выжить в обыкновенной деревне. Героев реалити-шоу “Первые на деревне” ждет перевоспитание в российской экологической глубинке, работа наравне с деревенскими жителями и возвращение к корням. Смогут ли известные персонажи социальных сетей существовать без привычных удобств?

Звезды в джунглях

Российские звезды в лагере посреди африканских джунглей. Им придется проходить испытания, чтобы заработать порции еды для себя и своей команды. В финале победитель получит 5 миллионов рублей, которые продюсеры направят на поддержку исчезающих видов животных и фондов, заботящихся об охране окружающей среды.

Родня

“Родня” – остросюжетное музыкальное шоу, в котором поют близкие родственники очень известных звезд нашей эстрады. В большой студии соберутся 100 игроков со всей страны и попытаются не только прославиться, рассказывая о себе зрителям, но и заработать, ведь в общем банке – полтора миллиона рублей. Нужно только угадать, чей же брат, кум или сват так лихо выступает перед ними на сцене.

Экстрасенсы. Реванш

“Экстрасенсы. Реванш” – мистическое шоу, где участники “Битвы экстрасенсов”, которые так и не смогли одержать победу, еще раз бросят вызов себе и покажут, на что они способны. У них есть амбиции, способности, сила и даже место в финале своего сезона. Нет только победы, за которую они сразятся. Участники будут проходить задания здесь и сейчас, демонстрируя свои способности. А члены жюри – сильнейшие экстрасенсы и ведущие – будут выносить свои вердикты их работе. Каждый из участников проекта в свое время имел все шансы, чтобы победить, но зрители и ведущие решили иначе. Закрывать гештальты в “Реванше” будут Соня Егорова, Николь Кузнецова, Ольга Якубович, Елена Ивашина, Татьяна Ларина, Александр Кинжинов, Ангелина Изосимова и многие другие.

История на миллион

С каждым из нас в жизни хоть раз происходила какая-то невероятная и смешная история, а это значит, что абсолютно любой может стать участником супер шоу историй Гарика Мартиросяна. В каждом выпуске в зале сидит 100 человек, половина – участники, вторая половина – зрители, которые будут их оценивать. Задача участников – рассказать свою двухминутную историю Гарику и его звездному гостю, а главное – рассмешить зрительный зал, который выставляет баллы. Кто наберет больше баллов – станет победителем и получит денежный приз. В финале каждого выпуска свою смешную историю расскажет звезда. Если ее история окажется смешнее, по мнению зала, то победитель уходит с заработанными ранее деньгами. Если звезда проигрывает по баллам, то выигрыш победителя увеличивается до 1 миллиона рублей!

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