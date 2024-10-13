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Новости Награда 250 тысяч долларов назначена за помощь в поимке человека, разыскиваемого за оборот наркотиков
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Награда 250 тысяч долларов назначена за помощь в поимке человека, разыскиваемого за оборот наркотиков

Виктория Христова Окт 13, 2024 Новости, Новости провинции Квебек Комментарии к записи Награда 250 тысяч долларов назначена за помощь в поимке человека, разыскиваемого за оборот наркотиков отключены 2 Просмотров

Полиция провинции Квебек (SQ) и программа Bolo предлагают до 250 000 долларов за информацию о человеке из Сагене, разыскиваемом по всей Канаде.

 

34-летний Олл Буавен находится в розыске с апреля в связи со случаями незаконного оборота наркотиков, имевшими место в 2021 году в Сагене, Квебек-Сити, Броссаре и Эбботсфорде, Британская Колумбия.

Его рост – 6 футов, волосы и глаза каштановые, вес – около 240 фунтов.

У него шрам на левом плече и множество татуировок, в том числе одна на левой руке и несколько на шее.

“Расследование показывает, что, чтобы избежать правосудия, он использует фальшивые документы.

Он может находиться где угодно в Квебеке”, – говорится в пресс-релизе SQ.

Любой, у кого есть информация, может связаться с центром по борьбе с преступностью SQ по телефону 1-800-659-4264 или по электронной почте по адресу [email protected].

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