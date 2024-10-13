Сотни тысяч популярных автомобилей отозваны в Канаде из-за проблем с рулевым управлением

Сотни тысяч автомобилей отзываются в Канаде из-за проблем с рулевым управлением, которые могут увеличить риск аварии для водителя.

Около 239 000 автомобилей Honda и Acura новых моделей были добровольно отозваны производителями из-за неисправности детали в коробке рулевого управления.

В пресс-релизе Honda в среду говорится, что эта проблема может увеличить риск аварии или получения травм, поскольку управлять автомобилем может стать сложнее.

“Некачественно изготовленное червячное колесо коробки передач может разбухнуть под воздействием тепла и влаги окружающей среды, что приведет к уменьшению толщины пленки смазки между червячным колесом и червячной передачей”, – заявили в Honda Canada.

“Кроме того, пружина червячной передачи была установлена слишком высоко, что увеличило усилие скольжения между компонентами.

Чрезмерное трение между этими компонентами может привести к увеличению усилия на рулевом управлении и его затруднению, а также к “заеданию” рулевого управления”.

Аналогичный отзыв был произведен к югу от границы, что затронуло около 1,7 миллиона автомобилей в США.

Какие автомобили отзываются в Канаде?

Водителям следующих транспортных средств рекомендуется организовать бесплатный ремонт в авторизованном дилерском центре:

2022-2025 Honda Civic Sedan

2022-2025 Honda Civic Hatchback

2025 Honda Civic Hybrid Sedan

2025 Honda Civic Hybrid Hatchback

2023-2025 Honda Civic Type R

2023-2025 Honda CR-V

2023-2025 Honda CR-V Hybrid

2023-2025 Honda HR-V

2023-2025 Acura Integra

2024-2025 Acura Integra Type S

Механики добавят смазку и заменят пружину рабочего механизма, сообщили в компании, добавив, что с водителями этих транспортных средств свяжутся по электронной почте по поводу проблемы.

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