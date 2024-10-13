Сотни тысяч популярных автомобилей отозваны в Канаде из-за проблем с рулевым управлением

Около 239 000 автомобилей Honda и Acura новых моделей были добровольно отозваны производителями из-за неисправности детали в коробке рулевого управления.
В пресс-релизе Honda в среду говорится, что эта проблема может увеличить риск аварии или получения травм, поскольку управлять автомобилем может стать сложнее.
“Некачественно изготовленное червячное колесо коробки передач может разбухнуть под воздействием тепла и влаги окружающей среды, что приведет к уменьшению толщины пленки смазки между червячным колесом и червячной передачей”, – заявили в Honda Canada.
“Кроме того, пружина червячной передачи была установлена слишком высоко, что увеличило усилие скольжения между компонентами.
Чрезмерное трение между этими компонентами может привести к увеличению усилия на рулевом управлении и его затруднению, а также к “заеданию” рулевого управления”.
Аналогичный отзыв был произведен к югу от границы, что затронуло около 1,7 миллиона автомобилей в США.
Какие автомобили отзываются в Канаде?
Водителям следующих транспортных средств рекомендуется организовать бесплатный ремонт в авторизованном дилерском центре:
- 2022-2025 Honda Civic Sedan
- 2022-2025 Honda Civic Hatchback
- 2025 Honda Civic Hybrid Sedan
- 2025 Honda Civic Hybrid Hatchback
- 2023-2025 Honda Civic Type R
- 2023-2025 Honda CR-V
- 2023-2025 Honda CR-V Hybrid
- 2023-2025 Honda HR-V
- 2023-2025 Acura Integra
- 2024-2025 Acura Integra Type S
Механики добавят смазку и заменят пружину рабочего механизма, сообщили в компании, добавив, что с водителями этих транспортных средств свяжутся по электронной почте по поводу проблемы.
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