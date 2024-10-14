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Новости Amazon запускает инструмент на основе искусственного интеллекта для курьеров
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Узнаваемое лого Амазона.

Amazon запускает инструмент на основе искусственного интеллекта для курьеров

Степан Артемьевский Окт 14, 2024 Новости, Новости Америки Комментарии к записи Amazon запускает инструмент на основе искусственного интеллекта для курьеров отключены 1 Просмотров

Американская компания Amazon.com запустила инструмент, основанный на искусственном интеллекте (ИИ). Инструмент призван сократить время доставки заказов и упростить работу курьеров компании. 

ИИ-инструмент под названием Vision-Assisted Parcel Retrieval (VAPR), который разрабатывается с 2020 года и будет установлен в 1000 фургонов Amazon к 2025 году, может сократить обычный маршрут доставки примерно на 30 минут. Инструмент использует технологию компьютерного зрения для идентификации товаров, что избавляет от необходимости использовать сканеры штрих-кодов.

Водителям больше не нужно будет тратить время на каждой остановке, сортируя упаковки, считывая этикетки и вручную проверяя важную идентификационную информацию, такую как имена и адреса клиентов, чтобы убедиться, что заказ получен в полном объеме – они будут просто ждать разрешения VAPR», – заявили в Amazon. сказал.

У инвесторов также появилась возможность сократить время поиска идей на рынке. Новый интеллектуальный помощник инвестора «Финам AI-screener» – прогнозирует акции более 8 000 эмитентов на российском и американском рынках. Оцените преимущества инвестирования с использованием технологий искусственного интеллекта уже сейчас.

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