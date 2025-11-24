Семенова одержала победу в масс-старте дивизиона B на этапе Кубка мира в Калгари

В решающем забеге спортсменка продемонстрировала высокую тактическую подготовку и уверенный финиш, показав итоговое время 8:25.39. Благодаря грамотному распределению сил и своевременному ускорению на последнем круге Семенова сумела оторваться от группы преследовательниц и первой пересечь финишную черту.
Второй результат показала норвежская спортсменка Орора Левос — 8:26.25, уступив победительнице менее секунды. Третьей стала представительница Бельгии Сандрин Тас с временем 8:26.63.
Что значит эта победа
- Успех в дивизионе B увеличивает шансы Семеновой на переход в дивизион A, где выступают сильнейшие конькобежки мира.
- Для спортсменки это важное достижение в начале сезона и возможность набрать дополнительные очки общего зачёта Кубка мира.
- Победа в масс-старте особенно ценна, поскольку этот вид программы требует не только скорости, но и тактической гибкости, умения держать позицию в группе и правильно выбирать момент для атаки.
Этап в Калгари продолжится соревнованиями в других дисциплинах, где конькобежцы продолжают бороться за рейтинговые очки и квоты на крупнейшие турниры сезона.
Подробнее об этой и других новостях Монреаля можно узнать на нашей Телеграм-странице https://t.me/NewsCMG