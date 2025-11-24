В Канаде заявили, что мир может обойтись без поддержки США

Премьер-министр Канады Марк Карни выступил с категоричным заявлением в адрес США, отметив, что глобальное сообщество способно справляться с крупными вызовами без участия Вашингтона. Его слова прозвучали на пресс-конференции в рамках саммита G20 в ЮАР.

По словам Карни, на встрече лидеров «Большой двадцатки» собрались страны, которые в совокупности представляют три четверти населения планеты, две трети мирового ВВП и три четверти глобальной торговли — и это несмотря на отсутствие официального представителя США. Премьер подчеркнул, что это свидетельствует о сдвиге «центра тяжести мировой экономики».

Карни также заявил, что не позволит президенту США Дональду Трампу диктовать условия международной повестки. По мнению премьер-министра Канады, между ними «нет общих тем» для разговоров.

Отсутствие США на саммите G20 в ЮАР связано с бойкотом Трампа: он не приехал на форум, обвиняя ЮАР в «геноциде белого населения».

Представители ЮАР, в свою очередь, заявляют, что саммит не будет парализован из-за отсутствия США.

