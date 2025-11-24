ОАЭ инвестируют до $50 млрд в экономику Канады в рамках нового межправительственного соглашения

Согласно заявлению, документ был одобрен наследным принцем Абу-Даби шейхом Халедом бен Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном. Соглашение предусматривает инвестиции в энергетику, искусственный интеллект, логистику, горнодобывающую промышленность и другие стратегически важные сектора.
Объявление о запуске соглашения прозвучало во время визита премьер-министра Канады Марка Карни в Абу-Даби, что подчёркивает растущее стратегическое сотрудничество между двумя странами.
Рост взаимодействия между ОАЭ и Канадой
В публикации отмечается, что по состоянию на 2024 год накопленный объём прямых инвестиций из ОАЭ в Канаду достиг 8,8 млрд долларов США, тогда как канадские инвестиции в эмиратскую экономику составили 242 млн долларов. Новое соглашение должно существенно расширить эти показатели и открыть дополнительные возможности для совместных высокотехнологичных и инфраструктурных проектов.
Эксперты отмечают, что столь крупный пакет инвестиций может стать крупнейшим в истории двусторонних отношений между странами и усилить присутствие ОАЭ в Северной Америке, а Канаде — обеспечить приток капитала в критически важные отрасли.
