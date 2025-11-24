ОАЭ инвестируют до $50 млрд в экономику Канады в рамках нового межправительственного соглашения

Правительство Объединённых Арабских Эмиратов и Канады заключили масштабное рамочное инвестиционное соглашение, которое предусматривает вложение эмиратской стороной до 50 миллиардов долларов США в ключевые отрасли канадской экономики. Об этом сообщила пресс-служба правительства столичного эмирата Abu Dhabi Media Office.

Согласно заявлению, документ был одобрен наследным принцем Абу-Даби шейхом Халедом бен Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном. Соглашение предусматривает инвестиции в энергетику, искусственный интеллект, логистику, горнодобывающую промышленность и другие стратегически важные сектора.

Объявление о запуске соглашения прозвучало во время визита премьер-министра Канады Марка Карни в Абу-Даби, что подчёркивает растущее стратегическое сотрудничество между двумя странами.

Рост взаимодействия между ОАЭ и Канадой

В публикации отмечается, что по состоянию на 2024 год накопленный объём прямых инвестиций из ОАЭ в Канаду достиг 8,8 млрд долларов США, тогда как канадские инвестиции в эмиратскую экономику составили 242 млн долларов. Новое соглашение должно существенно расширить эти показатели и открыть дополнительные возможности для совместных высокотехнологичных и инфраструктурных проектов.

Эксперты отмечают, что столь крупный пакет инвестиций может стать крупнейшим в истории двусторонних отношений между странами и усилить присутствие ОАЭ в Северной Америке, а Канаде — обеспечить приток капитала в критически важные отрасли.

Подробнее об этой и других новостях Монреаля можно узнать на нашей Телеграм-странице https://t.me/NewsCMG