Канадский журнал назвал лучший снегоход сезона 2025–2026: Ski-Doo Summit X Expert возглавил рейтинг

Канада, где снегоходная техника является неотъемлемой частью зимнего образа жизни, подвела итоги нового сезона. По версии популярного канадского журнала Snow Goer, лучшим снегоходом 2025–2026 годов стал Ski-Doo Summit X Expert.

В официальном заявлении не уточнялось, в каком именно сегменте модель стала победителем, однако речь идёт о классе горных снегоходов — специализированной технике для езды по крутым склонам и глубокому снегу.

«Царь горы»: чем знаменит Ski-Doo Summit X Expert

У Ski-Doo Summit X Expert есть все основания считаться лучшим:

это самый мощный серийный горный снегоход в мире ;

; он оснащён турбированным двигателем 850 E -TEC Turbo R мощностью 180 л.с. , который сохраняет тягу даже на высоте более 2 км;

мощностью , который сохраняет тягу даже на высоте более 2 км; мотор производится в Австрии на BRP -Rotax , и, как отмечают эксперты, до сих пор не имеет китайских аналогов;

, и, как отмечают эксперты, до сих пор не имеет китайских аналогов; у модели рекордно узкая колея — 32 дюйма (около 80 см), что позволяет легко заваливать машину вбок при прохождении склонов.

Цена новинки — от 22 000 до 23 500 долларов.

Самый мощный серийный снегоход в мире — не горный, а туристический

Несмотря на лидерство Summit в своём сегменте, абсолютным чемпионом по мощности остаётся Arctic Cat ZR 9000 Thundercat — единственный серийный снегоход с 200-сильным турбированным мотором.

Эта модель:

разработана совместно Arctic Cat и Yamaha;

оснащается трёхцилиндровым литровым двигателем Yamaha Genesis с турбонаддувом;

с турбонаддувом; лучше всего подходит для подготовленных трасс, а не глубокого снега или кросса.

Цена версии 2026 года — от 22 099 долларов.

Лидер продаж: Ski-Doo Expedition LE 900 ACE Turbo R

Самым популярным туристическим снегоходом в мире остаётся Ski-Doo Expedition LE 900 ACE Turbo R, оснащённый тем же турбированным Rotax на 180 л.с., что и горная модель Summit, но адаптированный для дальних поездок.

Особенности:

существует с 2013 года и постоянно модернизируется;

в 2025 году доступен с линейкой из четырёх четырёхтактных Rotax мощностью от 90 до 180 л.с.;

мощностью от 90 до 180 л.с.; оснащён новой платформой Gen 5 и задней подвеской uMotion , обеспечивающей комфорт на пересечённой местности;

и задней подвеской , обеспечивающей комфорт на пересечённой местности; стоимость в Канаде — от 21 699 CAD.

Недооценённый игрок: Polaris Titan Adventure ProStar S4

Ещё один интересный участник рынка — Polaris Titan Adventure ProStar S4, представленный в 2023 году. Снегоход стал неожиданностью для отрасли, поскольку Polaris более десяти лет не выпускала четырёхтактные модели, делая ставку на двухтактные моторы. Появление двигателя ProStar S4 стало показательным разворотом компании.

