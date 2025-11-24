Овечкин оформил хет-трик и вновь покорил «Монреаль»: фанаты «Канадиенс» уже шутят о «вечном кошмаре»

40-летний капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин снова стал главным героем вечера, оформив хет-трик и голевую передачу в матче против «Монреаль Канадиенс». Для «Канадиенс» российский снайпер остается одним из самых неудобных соперников — и в этот раз он снова полностью оправдал свой статус.

Как Ови разрушал «Канадиенс»

Овечкин заявил о своих намерениях уже в самом начале встречи.

Первый гол стал классическим эпизодом «Александра Великого»: выигранное вбрасывание Диланом Строумом — и мгновенный неотразимый кистевой бросок.

Во втором периоде Овечкин выступил в роли ассистента, отдав передачу Итену Фрэнку.

А в третьем — довёл дело до разгрома:

реализовал отрыв «2 в 1»,

затем поразил пустые ворота, оформив хет-трик.

По итогам матча «Кэпс» уничтожили «Канадиенс» со счётом 8:4, а Овечкин был признан 1-й звездой встречи.

Фанаты «Монреаля»: от отчаяния до восхищения

Реакция болельщиков «Канадиенс» в соцсетях получилась одновременно болезненной и уважительной — многие уже не пытаются скрывать, что поражены уровнем игры 40-летнего ветерана:

«Ови реально любит досаждать нашим “Канадиенс”. Хорошо хоть он уже не превращает пятерых наших игроков в конусов, как раньше». @overtimehabs : «Каждый матч с “Вашингтоном” — это новая феерия Ови. Мы поняли, что он умеет забивать».

Комментарии варьировались от завистливых шуток до признаний в многолетнем восхищении.

Статистика Овечкина: феномен продолжается

После матча цифры Ови выглядят так:

907 голов в НХЛ за карьеру

42 гола в 61 матче против «Монреаля» — почти «любимый клиент»

— почти «любимый клиент» 20 очков (10+10) в текущем сезоне

Даже в 40 лет Овечкин продолжает идти к исторической отметке и остаётся одним из самых опасных снайперов лиги.

