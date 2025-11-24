Подписаться на рассылку
Новости Овечкин оформил хет-трик и вновь покорил «Монреаль»: фанаты «Канадиенс» уже шутят о «вечном кошмаре»
Фото: sports.ru

Овечкин оформил хет-трик и вновь покорил «Монреаль»: фанаты «Канадиенс» уже шутят о «вечном кошмаре»

Виктория Христова Ноя 24, 2025 Новости, Новости Канады, Спорт Оставить комментарий 13 Просмотров

40-летний капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин снова стал главным героем вечера, оформив хет-трик и голевую передачу в матче против «Монреаль Канадиенс». Для «Канадиенс» российский снайпер остается одним из самых неудобных соперников — и в этот раз он снова полностью оправдал свой статус.

 

Как Ови разрушал «Канадиенс»

Овечкин заявил о своих намерениях уже в самом начале встречи.
Первый гол стал классическим эпизодом «Александра Великого»: выигранное вбрасывание Диланом Строумом — и мгновенный неотразимый кистевой бросок.

Во втором периоде Овечкин выступил в роли ассистента, отдав передачу Итену Фрэнку.
А в третьем — довёл дело до разгрома:

  • реализовал отрыв «2 в 1»,
  • затем поразил пустые ворота, оформив хет-трик.

По итогам матча «Кэпс» уничтожили «Канадиенс» со счётом 8:4, а Овечкин был признан 1-й звездой встречи.

Фанаты «Монреаля»: от отчаяния до восхищения

Реакция болельщиков «Канадиенс» в соцсетях получилась одновременно болезненной и уважительной — многие уже не пытаются скрывать, что поражены уровнем игры 40-летнего ветерана:

  • @P__Airoldi: «Ови реально любит досаждать нашим “Канадиенс”. Хорошо хоть он уже не превращает пятерых наших игроков в конусов, как раньше».
  • @overtimehabs: «Каждый матч с “Вашингтоном” — это новая феерия Ови. Мы поняли, что он умеет забивать».
  • @paqdaddy: «Сколько раз он делал хет-трик против нас? Кажется, раз 30».
  • @ayep9558327: «Смотрю его с 2005 года — и почти каждый матч Ови нас уничтожает».
  • @paddle_down: «Играй он против “Канадиенс” весь сезон — уже добрался бы до 1000 голов».
  • @FilmJunkie82: «Наши вратари помогли ему, но как его вообще хейтить? Он слишком хорош».

Комментарии варьировались от завистливых шуток до признаний в многолетнем восхищении.

Статистика Овечкина: феномен продолжается

После матча цифры Ови выглядят так:

  • 907 голов в НХЛ за карьеру
  • 42 гола в 61 матче против «Монреаля» — почти «любимый клиент»
  • 20 очков (10+10) в текущем сезоне

Даже в 40 лет Овечкин продолжает идти к исторической отметке и остаётся одним из самых опасных снайперов лиги.

 

