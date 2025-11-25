Скандал в Квебекской Либеральной партии: Марвах Ризки уволила своего шефа

После увольнения своего руководителя штаба, Жаневьев Хинс, депутат от Сен-Лоран Марвах Ризки впервые публично прокомментировала ситуацию в воскресенье, признав, что последние дни поставили Квебекскую Либеральную партию (PLQ) в непростое положение.

Ризки уволила Хинс — близкого соратника лидера партии Пабло Родригеса — без предварительной консультации с ним. В ответ Родригес снял Ризки с поста парламентского лидера и приостановил её членство в фракции, сославшись на «нарушение доверия».

В своём сообщении в социальных сетях Ризки подчеркнула, что вопрос увольнения является вопросом управления персоналом, и законы не позволяют публично обсуждать такие дела. Она также отметила, что на всех этапах решения её поддерживал отдел кадров Национального собрания Квебека, и она соблюдала конфиденциальность.

«Ни один из моих коллег не был заранее информирован о моём решении. Это доказывает, что я не преследовала политические цели», — заявила Ризки.

Адвокат Хинс потребовал, чтобы Ризки в течение 24 часов публично признала отсутствие оснований для увольнения. Вместо этого депутат направила адвокату Хинс письмо, содержание которого стало известно в пятницу: в нём Ризки утверждает, что увольнение произошло «в связи с серьёзными этическими нарушениями, особенно в вопросах соблюдения стандартов Национального собрания, внутренних процедур и ожиданий по занимаемой должности».

Ризки также отметила, что если Родригес или новый парламентский лидер Андре Фортен не согласны с её решением, они «в праве восстановить бывшего руководителя штаба». Родригес отказался ответить на вопросы ведущего программы Tout le monde en parle о возможности восстановления Хинс или возвращении Ризки в фракцию.

На фоне этих событий журнал Journal de Montréal опубликовал текстовые сообщения, предполагающие, что сторонники Родригеса во время борьбы за лидерство партии получали денежные вознаграждения. Лидер партии заявил, что намерен направить изданию официальное уведомление, подчёркивая, что защищает свободу прессы и хочет лишь, чтобы были названы лица, стоящие за сообщениями, и подтверждена их достоверность.

Кандидаты на лидерство PLQ Шарль Мильяр и Карл Блэкберн выразили в воскресенье поддержку Родригесу, заявив, что остаются верны партии и доверяют процессу выяснения ситуации.

Ситуация с Ризки добавила напряжённости в партии, которая уже сталкивается с критикой и внутренними разногласиями после скандала с текстовыми сообщениями.

Подробнее об этой и других новостях Монреаля можно узнать на нашей Телеграм-странице https://t.me/NewsCMG