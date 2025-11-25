Стрельба в Сен-Валье-де-Бельшасс: один подросток погиб, второй ранен

Сен-Валье-де-Бельшасс, Шодьер-Аппалачи — В воскресенье днём в городе Сен-Валье-де-Бельшасс были ранены два несовершеннолетних, один из которых скончался, а второй остаётся в больнице.

Полиция Квебека (Sûreté du Québec, SQ) сообщила, что вызов на улицу Шемэн де Валлевиль поступил около 16:00. Первоначально офицерам сообщили, что «два человека получили травмы». Позже было установлено, что ранения были получены в результате выстрелов из огнестрельного оружия.

Первый пострадавший находился в тяжёлом состоянии и был без сознания при прибытии скорой помощи. Подросток был доставлен в больницу, где вечером скончался. Второй несовершеннолетний также получил серьёзные травмы, однако его жизни, по информации властей, ничего не угрожает.

Полиция не раскрывает дополнительных сведений о пострадавших. SQ подчёркивает, что слишком рано делать выводы о причинах и обстоятельствах произошедшего.

Расследование продолжается, сотрудники полиции работают на месте происшествия, чтобы выяснить подробности инцидента.

