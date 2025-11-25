Подписаться на рассылку
В Монреале мужчина был ранен ножом в ходе конфликта

Виктория Христова Ноя 25, 2025 Новости, Новости провинции Квебек, Происшествия Оставить комментарий 6 Просмотров

Мужчина находится в больнице после того, как его ранили ножом в ночь на понедельник в районе Парк-Экстеншн.

 

По данным полиции Монреаля (SPVM), конфликт на улице Жарри рядом с авеню Кербес произошёл около 22:00 в воскресенье.

Прибывшие на место офицеры обнаружили 27-летнего мужчину, находившегося в сознании, с ранениями верхней части тела, полученными острым предметом.

«Он был доставлен в больницу, и несмотря на серьёзные травмы, его жизни ничего не угрожает», — сообщила пресс-секретарь SPVM Каролин Шеврефильс.

Подозреваемый скрылся с места происшествия до прибытия полиции.

Сотрудники правоохранительных органов опросили нескольких свидетелей и проверяют записи камер видеонаблюдения. На данный момент арестов не было произведено.

 

