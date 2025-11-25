В Монреале мужчина был ранен ножом в ходе конфликта

По данным полиции Монреаля (SPVM), конфликт на улице Жарри рядом с авеню Кербес произошёл около 22:00 в воскресенье.
Прибывшие на место офицеры обнаружили 27-летнего мужчину, находившегося в сознании, с ранениями верхней части тела, полученными острым предметом.
«Он был доставлен в больницу, и несмотря на серьёзные травмы, его жизни ничего не угрожает», — сообщила пресс-секретарь SPVM Каролин Шеврефильс.
Подозреваемый скрылся с места происшествия до прибытия полиции.
Сотрудники правоохранительных органов опросили нескольких свидетелей и проверяют записи камер видеонаблюдения. На данный момент арестов не было произведено.
