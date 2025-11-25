Скончался известный предполагаемый лидер преступной группировки Монреаля

Семья Мэтикса объявила о его смерти в пятницу через Facebook. В память о Джерри они организуют благотворительную акцию по сбору игрушек, которая состоится 13 декабря и будет направлена на помощь приходу Святого Гавриила.
«Джерри родился в Гуз Виллидж и Поинт-Сент-Шарль в эпоху, когда многие семьи едва сводили концы с концами.
На протяжении многих лет он организовывал рождественскую акцию по сбору игрушек для нуждающихся», — говорится в публикации семьи.
Вместе с братом Ричардом Мэтиксом, который умер в 2015 году в возрасте 80 лет, Джерри стал лидером ирландской организованной преступной группы в 1980-х годах.
Позднее он возглавил местный профсоюз в Портовом терминале Монреаля, а затем, по данным следствия, контролировал торговлю наркотиками в порту.
