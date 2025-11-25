Подписаться на рассылку
Скончался известный предполагаемый лидер преступной группировки Монреаля

Виктория Христова Ноя 25, 2025 Новости, Новости провинции Квебек, Происшествия Оставить комментарий 49 Просмотров

На 86-м году жизни умер Джеральд «Биг Джерри» Мэтикс, который, по данным правоохранительных органов, был лидером «West End Gang», одной из крупнейших ирландских организованных преступных группировок города.

 

 

Семья Мэтикса объявила о его смерти в пятницу через Facebook. В память о Джерри они организуют благотворительную акцию по сбору игрушек, которая состоится 13 декабря и будет направлена на помощь приходу Святого Гавриила.

«Джерри родился в Гуз Виллидж и Поинт-Сент-Шарль в эпоху, когда многие семьи едва сводили концы с концами.

На протяжении многих лет он организовывал рождественскую акцию по сбору игрушек для нуждающихся», — говорится в публикации семьи.

Вместе с братом Ричардом Мэтиксом, который умер в 2015 году в возрасте 80 лет, Джерри стал лидером ирландской организованной преступной группы в 1980-х годах.

Позднее он возглавил местный профсоюз в Портовом терминале Монреаля, а затем, по данным следствия, контролировал торговлю наркотиками в порту.

 

Подробнее об этой и других новостях Монреаля можно узнать на нашей Телеграм-странице https://t.me/NewsCMG

 

