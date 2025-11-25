Люди тратят на передвижение почти одинаковое время каждый день — 78 минут, показывает исследование

Новое международное исследование показало, что люди во всём мире, независимо от страны или уровня дохода, ежедневно проводят в пути примерно 78 минут. Этот «постоянный бюджет времени на передвижение» может стать ключом к прогнозированию и снижению будущего энергопотребления транспорта, утверждают авторы работы.

Исследование, опубликованное в журнале Environmental Research Letters, проводилось Университетом Автонома Барселоны при сотрудничестве с Университетом Макгилла в Канаде. Учёные проанализировали данные о мобильности из 43 стран, охватывающих более половины населения Земли.

Несмотря на различия в транспортной системе, урбанистике и доходах, ежедневное время в пути варьируется всего в пределах 12 минут. По словам профессора Макгилла Эрика Гэлбрейта, это открытие опровергает традиционные подходы к снижению энергопотребления, которые часто фокусируются на километрах или топливной эффективности. Главный показатель, по мнению исследователей, — энергия, расходуемая за час передвижения, а не на километр.

«Стабильность времени пути удивительна, и она мало зависит от уровня дохода», — отметил Гэлбрейт. По его словам, население в среднем предпочитает проводить в пути около 1,3 часа в день, что обусловлено как естественными ограничениями, так и желанием людей активно передвигаться и наблюдать окружающую среду.

Авторы исследования делают важный вывод для урбанистов и властей: поскольку общее время в пути остаётся примерно одинаковым, снижение энергопотребления транспорта возможно главным образом за счёт перехода на низкоэнергетические виды передвижения — пешие прогулки, велосипеды и качественный общественный транспорт.

Гэлбрейт приводит пример: даже высокоскоростной поезд, эффективный по расходу топлива на километр, может тратить много энергии за час. Напротив, ходьба или езда на велосипеде используют значительно меньше энергии за тот же промежуток времени.

«Эффективнейший способ снизить транспортное энергопотребление в будущем — это изменить городскую среду и создать удобные, привлекательные условия для выбора малозатратных способов передвижения», — подчеркивает Гэлбрейт.

В исследовании отмечено, что наименьшее среднее время пути зафиксировано в Пакистане, а наибольшее — в Южной Корее. США возглавили список по времени в пути, а Канада — на втором месте.

