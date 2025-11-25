Цены на шале у горнолыжных курортов Квебека продолжают расти

Мечта о собственном шале у горнолыжного курорта становится всё более недоступной. Согласно последним данным, средняя стоимость таких объектов в провинции достигла 566 300 долларов, что на 3,6% больше, чем в прошлом году.

Например, в Мон-Тремблане за отдельный дом придётся выложить 523 400 долларов, а за квартиру в кондоминиуме — 462 500 долларов. В Сен-Совер, рядом с одноимённой горой, цены выше: 650 000 долларов за дом и 435 000 долларов за квартиру. В Вал-Сен-Коме и у горы Мон-Гарсо в Ланаудьере отдельный дом оценивается в 516 000 долларов.

«Рынок недвижимости для отдыха в Квебеке продолжает демонстрировать стабильный рост цен в 2025 году. В отличие от общего рынка, эти объекты менее чувствительны к процентным ставкам и привлекают финансово устойчивых покупателей», — объясняет Доминик Сент-Пьер, вице-президент Royal LePage.

Помимо роста цен, количество сделок в этом сегменте за первые девять месяцев 2025 года увеличилось на 17,3% по сравнению с прошлым годом. Отмечается, что канадцы всё чаще выбирают внутренний туризм из-за напряжённой ситуации в торговле с США, что стимулирует спрос на шале.

Топ-цены на популярные регионы:

Bromont: 700 000$ (-2%)

Mont-Tremblant: 523 000$ (-8,5%)

Saint-Sauveur: 650 000$ (+5%)

Sutton: 710 000$ (+23,6%)

Royal LePage также фиксирует рост интереса со стороны американских покупателей, чему способствует благоприятный валютный курс, что делает канадские объекты отдыха особенно привлекательными.

«Этот тренд может отразиться на рынке недвижимости США, но при этом стимулирует реинвестирование в наши собственные курортные районы», — добавляет Сент-Пьер.

Подробнее об этой и других новостях Монреаля можно узнать на нашей Телеграм-странице https://t.me/NewsCMG