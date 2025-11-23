La Tulipe вновь получила право работать: суд отменил запрет, но конфликт далёк от завершения

Музыкальное заведение La Tulipe в Монреале, более года простоявшее закрытым из-за судебного решения о нарушении норм по уровню шума, получило возможность вновь открыть двери для зрителей. В пятницу Верховный суд Квебека отменил постоянный судебный запрет, ранее запрещавший заведению использование звукового оборудования.

Суд отменил прежнюю инъюнкцию

Судья Патрик Ферланд признал прежнее решение «ничтожным и недействительным», указав, что соответствующий пункт муниципального регламента района Плато-Мон-Руаяль был изменён и больше не распространяется на заведения, подобные La Tulipe.

Музыкальная площадка была вынуждена закрыться в 2023 году после решения Апелляционного суда Квебека по делу о жалобах на шум. Истоки конфликта уходят в 2016 год, когда соседнее здание было преобразовано из коммерческого в жилое — по ошибке при выдаче разрешения. Это привело к новым требованиям по шумоизоляции.

Суд предписал владельцам La Tulipe установить звукоизоляцию на общей стене с соседним зданием, однако владельцы заявили, что не могли выполнить требование, поскольку соседская сторона оспаривала решение в суде. В результате заведению запретили любой «слышимый шум» от звуковых систем.

Реакция сторон и позиция городских властей

В момент вынесения первоначального решения мэр района Плато-Мон-Руаяль Люк Рабуэн, а также критик по вопросам культуры от Ensemble Montréal Шанталь Росси высказывали удивление и обеспокоенность ситуацией.

Сосед и истец, Пьер-Ив Боудуэн, подал иск против La Tulipe в 2020 году, утверждая, что шум и вибрации от концертной площадки нарушали его ночной покой.

Несмотря на судебную победу, владельцы La Tulipe пока воздерживаются от комментариев, подчёркивая, что вопрос ещё не решён окончательно. Боудуэн всё ещё может подать апелляцию.

Музыкальное сообщество приветствует решение, но требует реформ

Ассоциация альтернативных музыкальных площадок Квебека (SMAQ) выпустила заявление 1 ноября. Исполнительный директор организации Джон Вайс отметил, что решение суда является положительным шагом, однако подчеркнул возможность дальнейших обжалований.

В субботу, за день до муниципальных выборов, SMAQ напомнила, что культурная индустрия неоднократно предупреждала администрацию Projet Montréal о возможных последствиях устаревшего шумового регламента и отсутствии механизмов медиации.

«Следующая администрация должна оперативно внедрить обновлённый регламент по контролю шума, включающий понятный механизм медиации, который заменит полицейское вмешательство и позволит решать подобные конфликты без обращения в суд», — заявили в SMAQ, комментируя победу Ensemble Montréal на выборах.

“Хорошая новость для ночной жизни Монреаля”

Накануне выборов Projet Montréal отметила в соцсетях, что решение суда является «хорошей новостью для монреальской ночной жизни». Тем не менее владельцы La Tulipe подчёркивают: несмотря на временное облегчение, судебная борьба может продолжиться.

Подробнее об этой и других новостях Монреаля можно узнать на нашей Телеграм-странице https://t.me/NewsCMG