Ватикан вернул Канаде 62 артефакта коренных народов

Артефакты прибудут в декабре
По информации источника, предметы будут доставлены в Монреаль 6 декабря, после чего временно разместятся в Канадском музее истории в Оттаве. Среди возвращённых объектов — инуитский каяк и сопроводительные документы Канадской конференции католических епископов, подтверждающие обязательство вернуть коллекцию «как можно скорее».
Эти предметы ранее входили в собрание Этнологического миссионерского музея «Анима Мунди», который является частью музейного комплекса Ватикана.
Долгий процесс возвращения
Большая часть артефактов была доставлена в Италию католическими миссионерами для выставки в Риме в 1925 году. На протяжении десятилетий Ватикан отказывался возвращать экспонаты, заявляя, что они были подарены папе Пию XI. Тем не менее историки неоднократно указывали, что обстоятельства передачи многих предметов были неоднозначными, а согласие их владельцев могло быть формальным или вынужденным.
Культурное значение для коренных народов
В Канаде к коренным народам относятся, прежде всего, индейцы, инуиты (эскимосы) и алеуты. Возвращение артефактов стало важным шагом в процессе примирения и восстановления культурного наследия этих общин.
