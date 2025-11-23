Подписаться на рассылку
Ватикан вернул Канаде 62 артефакта коренных народов

Виктория Христова Ноя 23, 2025 Новости Оставить комментарий 26 Просмотров

Римско-католическая церковь передала Канаде 62 культурных артефакта, ранее хранившихся в музеях Ватикана. Об этом 16 ноября сообщило агентство «Интерфакс». Передача осуществлена по распоряжению папы Льва XIV и является частью усилий по признанию исторической ответственности церкви за притеснение коренных народов Северной и Южной Америки.

 

Артефакты прибудут в декабре

По информации источника, предметы будут доставлены в Монреаль 6 декабря, после чего временно разместятся в Канадском музее истории в Оттаве. Среди возвращённых объектов — инуитский каяк и сопроводительные документы Канадской конференции католических епископов, подтверждающие обязательство вернуть коллекцию «как можно скорее».

Эти предметы ранее входили в собрание Этнологического миссионерского музея «Анима Мунди», который является частью музейного комплекса Ватикана.

Долгий процесс возвращения

Большая часть артефактов была доставлена в Италию католическими миссионерами для выставки в Риме в 1925 году. На протяжении десятилетий Ватикан отказывался возвращать экспонаты, заявляя, что они были подарены папе Пию XI. Тем не менее историки неоднократно указывали, что обстоятельства передачи многих предметов были неоднозначными, а согласие их владельцев могло быть формальным или вынужденным.

Культурное значение для коренных народов

В Канаде к коренным народам относятся, прежде всего, индейцы, инуиты (эскимосы) и алеуты. Возвращение артефактов стало важным шагом в процессе примирения и восстановления культурного наследия этих общин.

 

