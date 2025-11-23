Eurenco и Nalagx подпишут соглашение о строительстве оборонных заводов в Канаде

Французская оборонная компания Eurenco, крупнейший в Европе производитель взрывчатых веществ и боеприпасов, заключила стратегическое соглашение с канадской фирмой Nalagx о строительстве новых промышленных объектов на территории Канады. Об этом сообщил телеканал BFMTV.

Согласно информации канала, соглашение направлено на удовлетворение растущего спроса стран НАТО на боеприпасы и компоненты для оборонной промышленности. Первый завод в рамках партнёрства планируется ввести в эксплуатацию в 2029 году.

Возобновление производства пороха во Франции

Министр обороны Франции Себастьян Лекорню подчеркнул, что страна делает шаги к восстановлению своей независимости в сфере производства боеприпасов. Он сообщил, что на заводе Eurenco в Бержераке (департамент Дордонь) вновь запущена первая производственная линия по выпуску пороха.

Предприятие, созданное ещё в 1915 году, прекратило работу в 2007-м, когда его мощности были перенесены в Швецию. Решение о возобновлении местного производства было принято Eurenco в 2023 году на фоне растущих потребностей европейских государств в оборонной продукции.

Контекст: усилия Запада по укреплению стратегической автономии

Соглашение между Eurenco и Nalagx вписывается в тенденцию к расширению оборонных мощностей западных стран. Ранее сообщалось, что Европейский союз активно продвигает инициативы по стабилизации поставок редких минералов, необходимых для высокотехнологичных и промышленных отраслей. Одним из ключевых направлений является диверсификация источников сырья за счёт создания новых международных партнёрств, что должно снизить зависимость от традиционных поставщиков.

Подробнее об этой и других новостях Монреаля можно узнать на нашей Телеграм-странице https://t.me/NewsCMG