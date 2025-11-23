Ubisoft Quebec приступила к разработке новой части Assassin’s Creed

Несмотря на недавние сложности и заявление руководства Ubisoft о снижении интереса игроков к традиционным игровым форматам, компания продолжает делать ставку на свою ключевую франшизу. На официальном сайте студии Ubisoft Quebec появились две новые вакансии, напрямую связанные с разработкой следующей игры серии Assassin’s Creed.

Новая глава Assassin’s Creed уже в производстве

По мнению аналитиков и на основании структуры открытых позиций, речь идёт о новой, ещё не анонсированной части Assassin’s Creed. Ubisoft Quebec — команда, ответственная за недавно вышедшую Assassin’s Creed Shadows, — вновь получила крупный проект. Можно уверенно исключить, что речь идёт о Assassin’s Creed: Hexe, поскольку за эту игру отвечает Ubisoft Montreal, которая ранее создала Valhalla, Origins и Black Flag.

Описания вакансий не раскрывают подробностей будущей игры, однако указывают на раннюю стадию производства и высокую планку команды.

Каких специалистов ищет Ubisoft

Первая вакансия — режиссёр анимации, который будет определять, как персонажи, объекты и окружение движутся в едином, цельном и погружающем мире.

Вторая — технический режиссёр по персонажам, отвечающий за техническую согласованность и качество моделирования персонажей.

Обе позиции являются руководящими и предполагают участие на ключевых этапах создания визуальной и технической базы будущей игры.

Опыт студии и реакция сообщества

Ubisoft Quebec имеет заметный опыт работы над серией. Помимо Shadows, под руководством студии вышли Assassin’s Creed Odyssey и Assassin’s Creed Syndicate. Особенно успешным был Odyssey (2018), получивший высокие оценки за масштабный открытый мир и рольевые элементы, которые повлияли на дальнейшее развитие франшизы.

Однако часть игроков встретила новость со скепсисом. На профильных площадках обсуждают, что работа Quebec над Odyssey и особенно над Shadows получала неоднозначные отзывы.

«Я действительно хочу, чтобы Квебек перестал делать игры серии AC. Думаю, они способны создать отличную игру, но не отличного Assassin’s Creed. Mirage полностью затмил для меня Shadows», — поделился один из фанатов.

Тем не менее пользователи отмечают, что у студии достаточно потенциала, чтобы удивить аудиторию, и сохраняют осторожный оптимизм.

Что дальше

Пока Ubisoft не раскрывает официальных подробностей о проекте. Появление новых вакансий свидетельствует о том, что разработка находится на раннем этапе, а полноценный анонс может состояться не ранее 2025–2026 годов.

