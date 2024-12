Journalist and Noovo Info anchor Marie-Christine Bergeron and director Isabelle Tincler speak about their new documentary series La Prison de l"esprit-Saint about the Mission de l'Esprit-Saint and some who have left the community. (CTV News)

“Разбитые жизни и семьи”: высказываются бывшие члены религиозной общины Квебека













Несколько бывших членов маргинальной религиозной общины “Миссия Святого Духа” призывают правительство Квебека вмешаться в ситуацию после заявлений о том, что некоторым ее членам промыли мозги. Журналистка Noovo Info Мари-Кристин Бержерон собрала их истории в рамках документального сериала из трех частей “Тюрьма Святого Духа”, который транслируется на Crave. Община была основана в 1913 году монреальским полицейским Юджином Ричером, известным как Ла Флеш, который считал себя воплощением Святого Духа. Миссия Святого Духа продолжает действовать в Квебеке, Северной Каролине, Массачусетсе и Калифорнии. Некоторые участники ушли и рассказывают о том, что, по их словам, с ними произошло, за закрытыми дверями. “Я поддерживал связь с этими людьми”, – сказал Бержерон, который работал с режиссером Изабель Тинклер над документальным фильмом. “Им потребовалось время и доверие, чтобы поделиться своими историями”. В документальном фильме бывшие члены общины описали жизнь в общине как тюрьму. “Это религиозная организация, которая наносит вред своим членам. Ее история полна разрушенных судеб и семей”, – рассказал Noovo Info бывший член общины Феликс Морин. “Я потеряла большую часть своей жизни ни за что. Часть моей жизни была уничтожена и сломана”. Тинклер сказала, что молчание позволило предполагаемому насилию продолжаться и по сей день. “Это причина насилия – молчание”, – сказала она. В документальном фильме рассказываются истории прихожан разных возрастов и групп. Они говорят, что с юных лет их учили бояться мира и избегать контактов с кем-либо, не принадлежащим к их вере. Бержерон сказал, что руководители церкви контролировали прихожан, ограничивая их доступ к информации. Бывшие участницы рассказывали, что им не разрешалось изучать естественные науки или географию, планет не существует, а Земля имеет форму груши. Кроме того, девочкам вообще не рекомендовалось получать образование, чтобы они могли рано выходить замуж и заводить детей. Некоторые говорили, что они подвергались сексуальному насилию со стороны родственников и неоднократно избивались родителями. “Все, что приходило извне, было прямо-таки от дьявола. В шестилетнем возрасте нам сказали, что мы станем матерями”, – рассказала женщина, назвавшаяся Ришер. Миссия также управляет частной школой Académie de la Vallée du Roy, которая получила разрешение на обучение в частной школе от Министерства образования Квебека. Школа сообщила Noovo Info, что “выполняет требования министерства”, когда ее спросили, соответствует ли она образовательным требованиям для всех детей. Министерство образования сообщило Noovo Info, что оно выдало разрешение, и объяснило, что, поскольку школа соответствует административным критериям, сотрудники министерства проводят мероприятия по контролю за преподаванием. Бержерон сказал, что у тех, кто покидает секту, остается мало навыков или поддержки извне. Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы всегда оставаться в курсе событий. Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события! Пожалуйста, оставьте это поле пустым. Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей о Канаде, Квебеке и Монреале. Введите ваш адрес электронной почты в поле внизу.

