С добрым утром, Монреаль!

С добрым утром, монреальцы! Желаем вам продуктивного дня и готовим для вас подборку самых интересных и актуальных новостей дня!

Команда Canadian Media Group желает прекрасного и солнечного настроения на весь день, сил, чувства бодрости и оптимизма! Пусть всё у нас сегодня получится, пусть удача с утра и до вечера будет с нами!

Начинается зима – сезон и холода, и волшебства, снежных заносов и приятных сюрпризов. Сезон разный, в котором каждый может и должен найти что-то приятное. С этим и зимовать будем. Ну, а мы приготовили для вас подборку свежих новостей.

Кроме этого, мы предлагаем засесть за интересное чтиво, возможно – посмотреть хороше кино, и конечно – узнать ряд интересной и полезной информации. Итак, что же за день настает? Чем он интересен и знаменит?

В 1992 году в конце Десятилетия инвалидов Организации Объединенных Наций (1983—1992) Генеральная Ассамблея ООН своей резолюцией 47/3 провозгласила 3 декабря Международным днем инвалидов (англ. International Day of Disabled Persons), с целью продвижения прав инвалидов во всех сферах общественной жизни, а также привлечения внимания широкой общественности к проблемам инвалидов.

3 декабря в России отмечается памятная дата — День Неизвестного Солдата — в память о российских и советских воинах, погибших в боевых действиях на территории страны или за её пределами. Она введена федеральным законом «О внесении изменений в статью 1-1 Федерального закона «О днях воинской славы и памятных датах России» от 4 ноября 2014 года.

В третий день декабря свой праздник (правда, неофициальный) традиционно отмечают компьютерные графики и дизайнеры всего мира. Идея его проведения, выдвинутая в 1998 году, принадлежит американской компании Alias. Дата для Всемирного дня компьютерной графики выбрана в связи с тем, что она единственная в году начинается со знакового сочетания символов: 3D — 3 December.

3 декабря население планеты отмечает Международный день борьбы с пестицидами (Global No Pesticides Use Day). Он был запущен Сетью по борьбе с пестицидами (PAN International) в 1998 году в память об экологической катастрофе, которая произошла 3 декабря 1984 года на пестицидном заводе в Бхопале (Индия).

Праздник получил название в честь святого Прокла, который в 5 веке служил архиепископом в Константинополе. Прокл учился богословию у Иоанна Златоуста. Будущий святой получил глубокое знание Священного Писания, овладел ораторским искусством. Кроме того, Прокл оказался свидетелем явления апостола Павла святителю Иоанну.

Московская сельскохозяйственная академия имени К.А. Тимирязева – Российский государственный аграрный университет (РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева), или «Тимирязевка» – всемирно известное и старейшее высшее аграрное учебное заведение России. Это вуз и один из крупнейших научно-исследовательских центров в области сельского хозяйства. Датой основания этого учебного заведения считается 3 декабря 1865 года, когда вышло распоряжение российского правительства об открытии Петровской земледельческой и лесной академии, для размещения которой было приобретено имение Петровско-Разумовское под Москвой.

3 декабря 1992 года произошло событие, ставшее важной вехой в истории развития технологий коммуникации. В тот день состоялась первая в мире передача СМС-сообщения.

3 декабря 1967 года в кейптаунском госпитале Гроте Схур (Южная Африка) хирург Кристиан Барнард (африк. Christiaan Barnard, 1922-2001) пересадил 54-летнему Луису Вашканскому сердце молодой женщины, попавшей в автомобильную катастрофу.

Вот такие происходили события в этот день в разные года и столетия. Интересные и непонятные, благие и не очень, то тем не менее, это часть нашей истории, удалять и затаптывать которую никто нам права не давал.

Провожаем уходящую осень и готовимся встретить красавицу-зиму! Одева тесь потеплее, будьте осторожны на дорогах и запаситесь вкусным чаем и сладким медом – отогреваться и в неге проводить холодные вечера!

С добрым утром, Монреаль! С добрым декабрьским утром! И хорошего всем дня! До завтра!

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