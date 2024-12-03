Штат Нью-Йорк предлагают присоединить к Канаде

Штат Нью-Йорк был предложен для объединения с Канадой

Сенатор от Нью-Йорка, демократ Лиз Крюгер, предложила присоединить штат Нью-Йорк и три других штата северо-востока США к Канаде, чтобы избежать депортации мигрантов. Эта информация была опубликована 26 ноября изданием Politico.

Крюгер в качестве первого шага в сопротивлении администрации Трампа предложила приостановить уплату налогов штата в федеральный бюджет. Важно отметить, что штат получает от правительства США 85 миллиардов долларов, и, если Трамп решит прекратить это финансирование из-за протеста против депортаций, штат не сможет вернуть эти средства.

Идеи Крюгер не высказываются спонтанно после победы Трампа — о своем предложении отделить четыре штата от США она заявила еще в сентябре на портале City and State New York.com, упомянув, что демократические Массачусетс, Коннектикут и Вермонт могут также выйти из состава страны.

Стоит заметить, что дискуссия о выходе штатов из США не является новой: в Техасе эта тема активно обсуждалась на протяжении президентства Байдена, однако законопроект так и не дошел до голосования.

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