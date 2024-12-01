Трюдо: соглашение по Ливану станет началом стабильности в регионе

Премьер-министр Канады призвал также к незамедлительному прекращению огня в секторе Газа.

Канада приветствует достигнутое соглашение о прекращении огня между Израилем и Ливаном, которое, по мнению премьер-министра Джастина Трюдо, станет важным этапом на пути к стабильности и безопасности в данном регионе.

“Это необходимый шаг для укрепления стабильности и безопасности в регионе,” – отметил Трюдо.

В этой связи он также потребовал немедленного прекращения огня в Газе и “безусловного освобождения всех заложников”. Премьер подчеркнул, что Оттава продолжает настаивать на том, чтобы международное сообщество признало Палестину как государство, что, по его мнению, должно положить конец конфликту между евреями и палестинцами.

Ранее израильский военно-политический кабинет одобрил план временного прекращения огня в Ливане. Вскоре после этого президент США Джо Байден сообщил, что соглашение с шиитской организацией “Хезболлах” предполагает восстановление контроля Ливана над своей территорией в течение 60 дней, после чего израильские войска будут постепенно выведены.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы всегда оставаться в курсе событий.