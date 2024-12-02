Дюбе: ликвидация дефицита здравоохранения в размере 1,5 миллиардов долларов “не подлежит обсуждению”

Ликвидация ожидаемого дефицита здравоохранения в размере 1,5 миллиарда долларов в этом году “не подлежит обсуждению” – сказал министр здравоохранения Кристиан Дюбе журналистам во время пресс-конференции в Национальной ассамблее.

Он разъяснял заявление, сделанное им для ежедневной газеты La Presse, в котором он сказал, что будет “гораздо более сговорчивым” с медицинскими учреждениями, которые превышают свои бюджеты из-за увеличения спроса на медицинскую помощь.

И наоборот, он был бы менее требователен к учреждениям, которые неправильно управляют своими административными расходами, предположил он в интервью The daily.

Он исправил это в ходе пресс-конференции.

“Нет, я сказал, что мы должны найти все средства, необходимые для выполнения взятых на себя обязательств. Мы понимаем, что это сложно из-за растущего спроса, (…) но мы собираемся соблюдать наши бюджеты”, – заявил он.

“Это не подлежит обсуждению, и так было с самого начала”, – добавил он.

В четверг официальная оппозиция заявила, что опасается последствий масштабного сокращения институциональных расходов.

“Показатели здравоохранения коалиции “Авенир Квебек” просто катастрофические. И что же объявляет правительство? Сокращения”, – сказал либеральный член MNA Андре Фортен во время опроса.

Среди прочего, он выразил сожаление по поводу сокращения продолжительности рабочего дня в CHSLDs и приостановки приема на работу медсестер.

“Как сокращение рабочих мест медсестер поможет ему наверстать упущенное в хирургии?” он спросил.

Член движения солидарности Квебека Винсент Мариссал отметил, что за прошедшую неделю “330 рабочих мест были упразднены в Шодьер-Аппалачах, 565 рабочих мест в Лавале и 500 рабочих мест в Монтержи-Эст”.

“Должности, которые были освобождены (…), были вакантными. Мы не сокращали никого из сотрудников”, – сказал Дюбе.

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