Торговый центр Монреаля включает песню “Baby Shark”, чтобы отвадить бездомных

Торговый центр и офисный комплекс в центре Монреаля подвергся критике за использование популярной детской песенки “Baby Shark”, чтобы отпугнуть бездомных людей от праздношатания у запасных выходов.

В четверг утром в торговом центре запоминающаяся детская песня, версии которой были просмотрены и транслировались сотни миллионов раз онлайн, звучала из динамиков по крайней мере на одной из лестничных клеток, непрерывно и с разной скоростью.

Complexe Desjardins, названный в честь компании, предоставляющей финансовые услуги, Desjardins, которой принадлежит торговый центр и башни, расположенные над ним, в течение одного года включал музыку на лестничных клетках, чтобы решить “проблемы безопасности”, связанные с бездомными, сообщил в четверг пресс-секретарь Жан-Бенуа Туркотти.

С тех пор компания “заметила улучшение”, – написал он в электронном письме.

Но один из защитников бездомных говорит, что это “жестоко и необычно” – проигрывать песню на повторе, намеренно раздражая людей.

Сэм Уоттс, генеральный директор Welcome Hall Mission, который предлагает услуги бездомным, заявил в интервью, что торговый центр не только не помогает устранить коренные причины проблемы, но и переносит проблему в другое место.

“Невозможно решить сложные проблемы бездомности, используя тактику поведения несовершеннолетних, которая направлена на то, чтобы изолировать людей”, – сказал он. “Вы не решите проблему, вытеснив ее”.

Уоттс сказал, что он признает, что торговцы и другие люди обеспокоены растущей распространенностью бездомности, но “ответ заключается не в том, чтобы делать то, что еще больше сделает уязвимых людей еще более уязвимыми”.

Туркотти сказал, что Дежарден чутко относится к проблемам бездомных и нанял двух социальных работников, чтобы “обеспечить диалог” с уязвимыми людьми, которые посещают торговый центр. “Наша цель – не принуждать, а поддерживать этих людей”, – сказал он.

Дэвид Чепмен, исполнительный директор Resilience Montreal, также не одобряет эту практику, говоря, что бесчеловечно раздражать уязвимых людей до такой степени, что они переезжают в другое место. Чэпмен сказал, что он подозревает, что компания, вероятно, была раздражена, поскольку за последние несколько лет в центре города заметно увеличилось количество бездомных.

По словам Чепмена, проблема в конечном счете связана с нехваткой жилья для бездомных в городе. “За последние 10 лет в Канаде наблюдается тенденция к отказу от финансирования дневных и ночных приютов для бездомных, и мы начинаем видеть последствия этого”.

Монреаль – не единственный город, использующий “Baby Shark” для выселения людей из собственности. По сообщениям СМИ, в 2023 году владелец магазина одежды в Нанаймо, Британская Колумбия, включил эту песню, чтобы люди не спали перед его магазином. В 2019 году власти Уэст-Палм-Бич, штат Флорида, начали непрерывно включать песню в течение всей ночи, чтобы люди не спали во внутреннем дворике арендованного в городе банкетного зала.

В последние годы в Монреале, Торонто и других канадских городах появились парковые скамейки с несколькими подлокотниками, что затрудняет людям возможность прилечь в общественных местах — пример того, что иногда называют “дизайном против бездомных”. В 2013 году власти города Эбботсфорд, Британская Колумбия, выбросили куриный помет на площадку, где собирались и спали бездомные люди, чтобы отпугнуть их.

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