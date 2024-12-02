У полицейских Монреаля появится возможность носить значок на форме в память о своих погибших коллегах

В среду вечером на церемонии в честь семей офицеров, погибших при исполнении служебных обязанностей, полицейская служба Монреаля (SPVM) вручила им значки, на которых есть фраза “Tombé(e)mais jamais oublié(e)s”, или “Павший, но никогда не забытый”.

Полиция заявляет, что это “символ солидарности и уважения к тем, кто отдал свою жизнь на службе обществу”.

Новые значки будут предложены полицейским к ношению на своей форме со следующей недели, в то время как уменьшенная версия будет распространена среди гражданских сотрудников позднее.

Этот значок, официально представленный в мае после пересмотра дресс-кода, заменяет нашивки в виде “тонкой синей линии”, которые в последние годы носили некоторые офицеры полиции Монреаля.

Защитники социальной справедливости и, по крайней мере, один представитель MNA в Национальной ассамблее раскритиковали использование нашивок с тонкими синими линиями, которые включают черно-белый канадский флаг с горизонтальной синей линией, проходящей по центру.

Хотя исторически он использовался офицерами в память о погибших сотрудниках правоохранительных органов, он также ассоциировался с крайне правыми в Канаде и США.

Проверка, проведенная полицейской службой Ванкувера, показала, что различные варианты этого символа использовались на некоторых явно расистских митингах в США, включая печально известный митинг сторонников превосходства белой расы “Объединим правых” в 2017 году в Шарлотсвилле, штат Вирджиния, и различные контрпротесты против движения Black Lives Matter.

После того, как дежурные полицейские в Монреале были замечены в них, в том числе во время митинга в парке Жарри в поддержку акции протеста “Конвой свободы” в Оттаве в 2022 году, член партии “Солидарность Квебека” Андрес Фонтесилла написал письмо министру общественной безопасности Квебека, в котором говорилось, что они создают проблемы.

После того, как были представлены новые исправления, Фонтесилла поблагодарил начальника полиции Фади Дагера за то, что он нашел решение.

“Да, сотрудники полиции имеют право помнить своих коллег, погибших при исполнении служебных обязанностей, но “тонкая голубая линия” перешла к ультраправым. Это вызывает недоверие среди населения, особенно среди сообществ, которые сталкиваются с расовым профилированием. Идея создания полицейского значка Монреаля – правильное решение”, – сказал он в интервью в мае 2024 года.

Другие полицейские подразделения Канады запретили ношение нашивок, в том числе полицейская служба Оттавы и Королевская канадская конная полиция.

В среду вечером на торжественной церемонии SPVM также была открыта “Аллея храбрых”, посвященная памяти 21 погибшего офицера.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы всегда оставаться в курсе событий.