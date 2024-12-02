Миллиардер из Монреаля, на которого подали в суд, требует назвать имена обвинителей

Адвокат, представляющий интересы миллиардера-электронщика из Квебека Роберта Миллера, говорит, что его клиент должен знать, кто является его обвинителями в предполагаемом коллективном иске, в котором утверждается, что он платил несовершеннолетним за секс.

Карим Ренно заявил сегодня на слушаниях в Высшем суде Квебека, что Миллер, основатель международной электронной компании Future Electronics, не может представить полноценную защиту, если не знает, кто его обвиняет.

Судья рассматривает аргументы в течение трех дней, чтобы решить, удовлетворять ли иск, в котором утверждается, что Миллер обменивал деньги и подарки на секс с несовершеннолетними в 1990-х и 2000-х годах.

Ренно говорит, что коллективный иск не является подходящим средством для рассмотрения дел о сексуальных домогательствах, отмечая, что единственный иск, который когда—либо был разрешен в Квебеке, был подан против основателя Just for Laughs Гилберта Розона – и в конечном итоге был отменен по апелляции в 2020 году.

81-летнему Миллеру также были предъявлены обвинения по уголовному делу, возбужденному ранее в этом году, которое должно быть передано в суд в следующем месяце.

Миллер, страдающий болезнью Паркинсона, отрицает обвинения в уголовном деле и в коллективном иске.

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